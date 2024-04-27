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İçişleri bakanı Yerlikaya duyurdu! Uyuşturucu satıcılarına yönelik 42 ilde 'Narkoçelik-14' operasyonu

27.04.2024 08:14
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 42 ilde 'Narkoçelik-14' Operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, 322 kilogram uyuşturucu madde, 135 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 321 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandığını açıkladı.

İçişleri bakanı Yerlikaya duyurdu! Uyuşturucu satıcılarına yönelik 42 ilde 'Narkoçelik-14' operasyonu

Zehir Tacirlerinin Oluşturduğu Yerel Suç Örgütlerine, Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik 42 İlde düzenlenen “NARKOÇELİK-14” Operasyonlarında; 322 kilogram uyuşturucu madde ve 135 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 321 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

Zehir Tacirlerinin Oluşturduğu Yerel Suç Örgütlerine, Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik 42 İlde düzenlenen “NARKOÇELİK-14” Operasyonlarında;
322 Kg Uyuşturucu Madde ve
135 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi

321 Zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz milletimizin destek ve dualarıyla kararlılıkla devam edecek. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar.

HFGJ

(İHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu operasyonu
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