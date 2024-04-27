İçişleri bakanı Yerlikaya duyurdu! Uyuşturucu satıcılarına yönelik 42 ilde 'Narkoçelik-14' operasyonu

Zehir Tacirlerinin Oluşturduğu Yerel Suç Örgütlerine, Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik 42 İlde düzenlenen “NARKOÇELİK-14” Operasyonlarında; 322 kilogram uyuşturucu madde ve 135 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 321 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.
Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:
Zehir Tacirlerinin Oluşturduğu Yerel Suç Örgütlerine, Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik 42 İlde düzenlenen “NARKOÇELİK-14” Operasyonlarında;
322 Kg Uyuşturucu Madde ve
135 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi
321 Zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz milletimizin destek ve dualarıyla kararlılıkla devam edecek. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar.
(İHA)