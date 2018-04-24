HABER

Muazzez Abacı’dan anlamlı ziyaret

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.04.2018 07:32 | Son Güncelleme

Türk sanat müziğinin dev sesi Muazzez Abacı, Ankara’da düzenlediği konser öncesinde Milli Savunma Bakanlığı Gazi Bakımevi’ni ziyaret etti.Sanat müziğinin “Diva”sı Muazzez Abacı, konser için geldiği Ankara’da programı öncesinde gazilere düzenlediği sürpriz ziyaretle gönülleri fethetti.

Türk sanat müziğinin dev sesi Muazzez Abacı, Ankara’da düzenlediği konser öncesinde Milli Savunma Bakanlığı Gazi Bakımevi’ni ziyaret etti.
Sanat müziğinin “Diva”sı Muazzez Abacı, konser için geldiği Ankara’da programı öncesinde gazilere düzenlediği sürpriz ziyaretle gönülleri fethetti. Milli Savunma Bakanlığı Gazi Bakımevi’ni ziyaret eden Abacı, terörle mücadelede yaralanıp tedavi gören ve devlet tarafından ömür boyu bakım hizmeti alan gazilerle bir araya geldi. Abacı, gazilerle sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Duygusal anların yaşandığı ziyarette Türk sanat müziğinin dev sesi, gözyaşlarını tutamadı. Ziyaret esnasında Abacı’nın konserine ev sahipliği yapan Winner İncek Otel’in sahibi Asım Bölükbaşı da yer aldı.
Gazilerle birlikte şarkı söyleyen Abacı, “Sizlerle bir araya gelmekten çok mutlu oldum. Bütün yüreğimle, dualarımla buradayım. Allah vatanımıza, milletimize, bayrağımıza zeval vermesin” diye konuştu.

Muazzez Abacı’dan anlamlı ziyaret

1 / 7

Muazzez Abacı’dan anlamlı ziyaret

Muazzez Abacı’dan anlamlı ziyaret
2 / 7

Muazzez Abacı’dan anlamlı ziyaret

Muazzez Abacı’dan anlamlı ziyaret
3 / 7

Muazzez Abacı’dan anlamlı ziyaret

Muazzez Abacı’dan anlamlı ziyaret
4 / 7

Muazzez Abacı’dan anlamlı ziyaret

Muazzez Abacı’dan anlamlı ziyaret
5 / 7

Muazzez Abacı’dan anlamlı ziyaret

Muazzez Abacı’dan anlamlı ziyaret
6 / 7

Muazzez Abacı’dan anlamlı ziyaret

Muazzez Abacı’dan anlamlı ziyaret
7 / 7

Muazzez Abacı’dan anlamlı ziyaret

Muazzez Abacı’dan anlamlı ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Survivor'dan kim elendi? Adem, Sahra ve Mustafa Kemal arasında halk seçimini yaptı

Survivor'dan kim elendi? Adem, Sahra ve Mustafa Kemal arasında halk seçimini yaptı

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Son dakika! Adıyaman'da deprem

Son dakika! Adıyaman'da deprem

Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Gül ve Davutoğlu gizlice görüştü

Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Gül ve Davutoğlu gizlice görüştü

23 Nisan gösterisi, çocukların kıyafeti nedeniyle yarıda kesildi

23 Nisan gösterisi, çocukların kıyafeti nedeniyle yarıda kesildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yattara’yı zorla denizde soktular

Yattara’yı zorla denizde soktular

Emre Kaya: "Çok iddialıyım"

Emre Kaya: "Çok iddialıyım"

Aliağa’da Derya Uluğ rüzgarı

Aliağa’da Derya Uluğ rüzgarı

Atiye sevenleriyle buluştu

Atiye sevenleriyle buluştu

Diva ile Abacı’dan unutulmaz konser

Diva ile Abacı’dan unutulmaz konser

Derasar köyünde tek eşlilik yasak

Derasar köyünde tek eşlilik yasak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.