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Akşener, Ahlat’ta umduğunu bulamadı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.06.2018 14:31 | Son Güncelleme

SEÇİM çalışmalarına Bitlis'in Ahlat ilçesinden başlatan İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, ilçede beklediği oyları alamadı.

Akşener, Ahlat’ta umduğunu bulamadı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- SEÇİM çalışmalarına Bitlis'in Ahlat ilçesinden başlatan İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, ilçede beklediği oyları alamadı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, HDP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, Ahlat'ta 9 bin 12 oyla yüzde 46 ile ilk sırada yer alırken, İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener ise 759 oyla yüzde 3,9'da kaldı.
İYİ Parti'yi kurduktan sonra ilk yurt gezisini 2 Kasım 2017'de Bitlis'in Ahlat ilçesine yapan Meral Akşener, ilçede ev kiralamıştı. Bayramın birinci günü bayram sofrası kurup burada partililerle bir araya gelen Akşener, hayalini gerçekleştirdiğini ifade etmişti. Bu girişimlerin ardından Ahlat'tan Akşener'e ne kadar oy çıkacağı da merakla bekleniyordu. Fakat Akşener, bu ilçeden beklediği sonuçları alamadı.
CUMHURBAŞKANI ADAYLARININ AHLAT'TA ALDIKLARI OY ORANLARI
24 Haziran'da yapılan seçimlerde, 20 bin 52 seçmeni bulunan Ahlat'ta, 19 bin 602 geçerli oy kullanıldı.Buna göre, HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, 9 bin 12 oy alarak yüzde 46, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan 8 bin 534 oy ile yüzde 43,5 CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, bin 167 oy ile yüzde 6, İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener yüzde 3,9 ile 759, Saadet Partisi'nin Cumharbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu yüzde 0,5 ile 106 ve Vatan Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek 24 oyla, yüzde 0,1'de kaldı.
AHLAT'TA PARTİLERİN MİLLETVEKİLİ OY DAĞILIMI
Ahlat ilçesinde, HDP yüzde 49 oy oranı 9 bin 589 oy alarak ilk sırada yer alırken, ikinci olan AK Parti ise yüzde 35,4 ile 6 bin 933 oy aldı. MHP bin 600 oyla yüzde 8,2 ile üçüncü, Meral Akşener'in Genel Başkanı olduğu İYİ Parti ise 745 oyla yüzde 3,8, CHP yüzde 2,2 ile 516 ,Saadet Partisi yüzde 0,7 ile 51, HÜDA PAR yüzde 0,3 ile 51 ve Vatan Partisi yüzde 0,1 ile 22 oy aldı.
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Akşener, Ahlat’ta umduğunu bulamadıAkşener, Ahlat’ta umduğunu bulamadı

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