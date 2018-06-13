Bakan Tüfenkci: 'Türkiye'de üretim yok' diyenler art niyetli

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, sanayi üretim endeksiyle ilgili, "Birileri diyor ya 'Türkiye'de üretim yok' diye. Bunu söyleyenlerin tamamı art ve kötü niyetli. Türkiye'de bir algı oluşturmaya yönelik açıklama yaptıklarını görüyoruz. Sahanın durumu ve elde edilen veriler bunun tam tersini söylüyor" dedi.

Bakan Tüfenkci, 24 Haziran'da yapılacak olan seçim çalışmasına Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde devam etti. Eski Malatya bölgesinde bulunan esnafı ziyaret eden Bakan Tüfenkci, vatandaşlarla sohbet etti.

Bakan Tüfenkci, yılın ikinci çeyreğinde ilk sanayi üretimi verileri aylık bazda yüzde 0,9 ve önceki yılın ayın dönemine göre yüzde 6,2 arttığını hatırlattı. Bakan Tüfenkci, Türkiye üzerinde oynanmak istenen oyunlar, oluşturulmaya çalışılan algılara rağmen sanayi üretimindeki artışın sanayideki çarkların döndüğünü gösterdiğini kaydetti. Ortaya çıkan artışların geleceğe daha umutla bakmalarını sağladığını belirten Tüfenkci, "Birileri diyor ya 'Türkiye'de üretim yok' diye. Bunu söyleyenlerin tamamı art ve kötü niyetli. Türkiye'de bir algı oluşturmaya yönelik açıklama yaptıklarını görüyoruz. Sahanın durumu ve elde edilen veriler bunun tam tersini söylüyor. İşte son açıklanan sanayi üretimindeki artış da bunun bir göstergesi" dedi.

Tüfenkci, istihdam, sanayideki üretim, ihracattaki artışlar ile hizmetler sektöründeki gelişimin dikkat çektiğini söyleyerek, turizm sektöründe de güzel gelişmelerin yaşandığını anlattı. Turizmde beklentilerin üzerinde bir sezon yaşanacağının altını çizen Bakan Tüfenkci, şunları söyledi:

"Kim ne derse desin Türkiye büyümeye, gelişmeye devam edecek. İnşallah 24 Haziran'da güçlü bir meclisi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde güçlü bir hükümeti kurarsak 2023 hedeflerini çok kısa zamanda yakalarız. Birileri diyor ki '2023 hedefleri hayal.' Biz AK Parti olarak nice hayalleri gerçeğe dönüştürdük. Türkiye'nin büyüme ortalamasını yüzde 5,7'den yüzde 6'lara çıkardığımızda inanın bu da hiç hayal değil. Biz güçlü hükümet ve güçlü meclise bu hedeflerimize varabilmek için geçtik. İnşallah da milletimizin onayıyla, desteğiyle biz bu hedefleri gerçekleştireceğiz."

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