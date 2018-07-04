CHP'de kazan kaynıyor!

CHP lideri Kılıçdaroğlu ile yaptığı özel görüşmede "kurultay toplayın, genel başkanlığı bana bırakın. Yoksa örgüt kendisi çözecektir bu işi" diyen Muharrem İnce, olumsuz cevap almasının ardından harekete geçti. İnce'yi destekleyen parti delegeleri, kurultay için imza toplamaya başladı. CHP’nin genç kurultay delegeleri Sinan Çiftçi, Mehmet Emin Altunses, Burak Esen, Hilal Çokoy ve Aylin Ayyıldız Olağanüstü Kurultay için ilk imzalari verip, Genel Başkanlık için Muharrem İnce’yi önerdi.
Batman Kurultay delegeleri Hikmet Duruş, Mehmet Kırmızıtaş, Ahmet Durmaz, Çetin Kızılbulut, Cihan Yaşar, Orhan Bekiroğlu, Mehmet Ekin ve Hüseyin Yaşar da yayınladıkları açıklamada ‘Partimizin daha fazla yıpranmaması ve parti içi tartışmaların son bulması için 2019 yerel seçimlerinden önce Olağanüstü Kurultay’ın toplanmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz’ ifadelerinde bulundular.
NE OLMUŞTU?
Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki kritik görüşme CHP'de suları iyiden iyiye ısındırdı. İnce'nin o görüşmede Kılıçdaroğlu'na yaptığı "çekil" teklifini basına deşifre etmesi, Kılıçdaroğlu kanadında "nezaketsizlik" olarak yorumlandı. Muharrem İnce, olağanüstü kurultay için ise "Ben imza toplamayacağım, ama hayır derse, örgüt kendisi çözecektir bu işi" dedi. Yani İnce, Kılıçdaroğlu'nun çekilmesi için CHP tabanına hem mesaj verdi hem de onlardan destek istedi.
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