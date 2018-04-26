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Erdoğan AK Parti Seçim Stratejisi Toplantısı'na katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.04.2018 23:42 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti Seçim Stratejisi Toplantısı'na başkanlık etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Seçim Stratejisi Toplantısı'na başkanlık etti.

Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı 3 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantıya, Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım ile parti yöneticileri katıldı.

AK Parti'nin seçim stratejisine ilişkin detayların ele alındığı toplantıda, milletvekilliği adaylık süreci, miting programı, seçim şarkısı, temayül yoklaması takvimi ve seçim sloganları gibi konular değerlendirildi.

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