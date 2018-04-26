Erdoğan AK Parti Seçim Stratejisi Toplantısı'na katıldı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Seçim Stratejisi Toplantısı'na başkanlık etti.
Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı 3 saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantıya, Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım ile parti yöneticileri katıldı.
AK Parti'nin seçim stratejisine ilişkin detayların ele alındığı toplantıda, milletvekilliği adaylık süreci, miting programı, seçim şarkısı, temayül yoklaması takvimi ve seçim sloganları gibi konular değerlendirildi.
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