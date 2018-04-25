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Erdoğan ve Aliyev'den ortak açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2018 14:31 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmî ziyaret için Türkiye’de bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi. Ortak basın açıklamasında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Önümüzdeki en büyük proje TANAP'ın açılışını yapacağız. Haziran ayı başlarında yapacağız. Seçim öncesinde milletimiz ve dünyaya bir müjdemiz olacak' dedi.

Erdoğan ve Aliyev'den ortak açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’le görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları şöyle;

İnşallah ben de ilk yurt dışı ziyaretimi 24 Haziran'dan sonra Azerbaycan'a gerçekleştireceğim. Bugün Aliyev ile samimi bir görüşmemiz oldu. Heyetler arası görüşmede de bakanlarımızın birebir görüşmelerini ortaya koydular. Bakü'de geçtiğimiz yıl demiryolu açılışını gerçekleştirmiştik. Bu çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki dönemde aramızda yeni projeler var bunları hayatab geçireceğiz. Ekonomik alanda yerli ve milli paraya geçişimiz olacak.

YAKIN ZAMANDA AÇILIŞINI YAPACAĞIZ

Önümüzdeki en büyük proje TANAP'ın yakın zamanda açılışını yapacağız. Seçim öncesinde milletimiz ve dünyaya bir müjdemiz olacak. İnşallah haziran ayının başlarında gerçekleşecek. Güney gaz koridorunun önemli bir parçası olan TANAP, bütün Avrupa'nın enerji güvenliğine katkı yapacaktır. Azerbaycan Türkiye'de en büyük yatırımcı haline geliyor. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin ileriye taşınması önceliktir. Bugün önemli bir adım attık.

Önümüzdeki dönemde yeni projeler var. Bunları da hayata geçireceğiz. Bunların içinden en önemlisi tabii ki yerli paraya geçişimizdir.

  1. Konsey Toplantısı krtik kararların alınmasında son derece faydalı olmuştur. Az önce imzalanan anlaşmalar bunun kanıtıdır.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açıklamalarından öne çıkan satır başları;

Bana ve heyetime gösterdiğiniz misafirperverlik için hepinize teşekkür ediyorum. Türkiye bugün dünya çapında bir güçtür.

Ayrıntılar geliyor...

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