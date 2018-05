İnce: Barışacağız, büyüyeceğiz, bölüşeceğiz

Mehmet CANDAN- Mücahit BEKTAŞ- Taylan YILDIRIM/UŞAK, (DHA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Uşak mitinginde,"'3 B'yi başaracağız. Barışacağız, büyüyeceğiz, bölüşeceğiz. Benim dönemimde kimse ayrımcılığa uğramayacak" dedi. Ekonomi politikalarını anlatırken, eline mazot bidonları, bebek maması ve çocuk bezi alan İnce, "Bebeğin mamasından yüzde 8 vergi alan devletten adam olmaz. Çocuğa verilecek sütten yüzde 8 KDV alan devletten adam olmaz. Amacım; bunu çözmek, çocuk sayısını belirlemek değil" diye konuştu.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Uşak'taki 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti. Polis, öğretmen ve hemşirelerin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracaklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen İnce, "Benim hemşehrim, 16 yıldır Türkiye'yi yönetiyor. Ne zaman ki Muharrem İnce, 4 Mayıs'ta cumhurbaşkanı adayı oldu dedi ki 'Öğretmenlere, polislere, sağlık çalışanlarına, din adamlarına 3600 ek göstergeyi vereceğim'. Benim hemşehrim 3600 ek göstergeyi verecekmiş. Soru bir; 16 senedir aklın neredeydi? Soru iki; CHP milletvekilleri, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda önerge vermişler, 'Polislere, öğretmenlere 3600 ek gösterge verilsin' diye. Kasım 2017'de bunu kim reddetmiş? AK parti milletvekilleri reddetmiş. 16 senedir 3600 vermemişsin, Kasım ayında 3600 önergesini reddetmişsin. Şimdi çıkmış 'Vereceğim' diyorsun. Bir; sana kim inanır? İki; çözümünü söyleyeyim. Değerli hemşehrim, değerli Erdoğan, şunu Uşak'tan sesleniyorum. Madem samimisin, dürüstsün, dadem bunlara ek göstergeyi vereceksin çıkar bir KHK; seçimden önce ver. Haydi çıkar KHK'yı" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim beyannamesine yönelik eleştirilerde bulunan İnce, "Cemevlerinin statüsünü tanıyacakmış. 16 senedir neredesin? Cemevlerinin hukuki statüsü için defalarca önerge verdik. Hepsini reddettin. 16 sene sonra aklı başına geldi. 'İnce korkusu' böyle bir şey işte. Bunun adına, gençler bunu pek bilmez, biz biliriz; önceden ince hastalık vardı. Bu gidişle bunlar ince hastalığa tutulacak" dedi.

'AMACIM ÇOCUK SAYISINI BELİRLEMEK DEĞİL'

Ekonomi politikalarını anlatırken, eline mazot bidonları, bebek maması ve çocuk bezi alan İnce, şöyle konuştu:

"Ekonomi anlatıyorlar. Ben fizik öğretmeniyim; ama çobanlık da yapmış birisiyim. Bakın size ekonomi anlatayım. Ekonomi öyle palavra ile anlatılmaz. 50 TL para aldık. 2002 yılında AK Parti iktidar oldu. O zaman 30 litre mazot alıyordun. Şimdi 16 senenin sonunda bunu dolduruyorsun. Al sana ekonomi. Al sana gelişmişlik. Devam devam daha bitmedi. Bir tane daha anlatayım. Meydanlara geliyor '3 çocuk yapın' diyor sonra artırdı, '5 çocuk yapın' dedi. Allah'ın izni, milletin isteğiyle cumhurbaşkanı seçildiğimde ben, çocuk sayısına karışmam; ama çocuk bezine karışırım. Benim cumhurbaşkanı olarak görevim, sizin çocuk sayınıza karışmak değildir. Ülkemin nüfusu genç olsun isterim; ama o takdir size ait. Çocuk bezinde KDV yüzde 18, çocuğun donundan yüzde 18 vergi alan devletten adam olmaz. Bu ne? Bebek maması. Yüzde 8 KDV var. Bazılarında yüzde 18 var. Bebeğin mamasından yüzde 8 vergi alan bir devletten adam olmaz. Çocuğa süt içireceğim, yüzde 8 KDV var. Çocuğa verilecek sütten yüzde 8 KDV alan devletten adam olmaz. Amacım, bunu çözmek. Amacım, çocuk sayısını belirlemek değil. Cumhurbaşkanının görevi budur."

'ÜRETEN TÜRKİYE'Yİ KURACAĞIZ'

Konuşmasında tarımı destekleyeceklerini vurgulayan Muharrem İnce, şunları söyledi:

"Önümüzdeki süreçte tarım- hayvancılıkla uğraşanlar elini kaldırsın. Alanın yarısı. Size ne kadar yakın olduğumu anlatacak, sizin sorunlarınızı anlatacak bir örnek vereceğim. Yıl 2002, 3 Kasım'da milletvekili oldum. 16 yıldır milletvekiliyim. Kurban Bayramı geldi, hayatımın hiçbir bölümünde arife akşamında köyde babamın evinde olmamazlık yapmadım. Hep babamın evinde kaldım. Hayvancılara sesleniyorum. 3 Kasım 2002 yılında milletvekili olunca bayram geldi. Babam da kurbanlık alıp satıyor. Evde 25 tane düve var, hepsi satılmış, sahipleri gelip, alacak. Ahıra gidip, hayvanları çıkarmak lazım. Anne dedim 'Ahıra gidecek miyim?' Annem 'Gir, baban kızar' dedi. İkinci yıl oldu. Bayram oldu, yine milletvekiliyim. Annem, 'Babam milletvekili takmaz' dedi. Anam demiş ki babama 'Girmesin çocuk, milletvekilli oldu' demiş. Babam da 'Bana ne milletvekili olduysa onu o ahırdan kazandığım parayla okuttum' demiş. Üçüncü Kurban Bayramı geldi, artık girmek istemiyorum. Kardeşim, babama 'Ben 2 kişilik çalışırım' deyince bir daha girmedim. Milletvekiliyken ahıra giren Muharrem İnce hayvanlığı çözer. Tarımı destekleyeceğiz. Milli gelirin yüzde 2'sini tarıma vereceklerdi. Yarısını bile vermediler. Nar ekiyorsun yanında nar suyu fabrikası olacak. Neden domates satıyoruz da ketçabı yapmıyoruz? Türkiye zeytin satıyor; ama zeytinyağı satamıyor, markası yok. İtalya bizden zeytin alıyor, işliyor zeytinyağını 15 katına satıyor. Tarıma dayalı sanayiyi hemen yanı başına kuracağız. Üreten Türkiye'yi kuracağız."

'RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMLARINDA ASGARİ ÜCRET VERECEĞİZ'

Meydanı dolduran kalabalığa, "Emekliler parmak kaldırır mı?" diye soran İnce, "Emekliler, size sesleniyorum. Ağabeylerim, ablalarım bayramlarda 1000'er lira verecekler değil mi? Biz 1'er maaş verecektik. Çaldılar, kötü kopya. Bu böyle olmaz. 1000'er lirayı verirsin, belli bir süre sonra o para enflasyonla sıfıra düşer. Ramazan ve Kurban bayramlarında asgari ücret kaç paraysa onu vereceğiz. Dolayısıyla asgari ücret arttıkça o para da artacak. Türkiye ile AB arasındaki emekliliği kıyaslayayım. Bizde en düşük emekli maaşı 840 TL, en yüksek ise 6 bin 500 TL. 9 kat fark var. Finlandiya'da 2 kat fark var. Önce bunu çözmek lazım" dedi.

'HER SENE 10 BİN ÖĞRENCİYİ YURT DIŞINA GÖNDERECEĞİZ'

Kalabalığa bu kez de "Öğrenciler parmak kaldırsın" diye seslenen İnce, gençlerden marka yaratmalarını isteyerek, şunları söyledi:

"Gençler; zeytini satıyoruz, zeytinyağı satamıyoruz dedim. Televizyon yapılıyoruz ama Türkiye 1 televizyondan 10 euro kazanıyor, 1 otomobilden 100 euro kazanıyor yani boşa çalışıyoruz. Neden? Çünkü markamız yok. Gençler, evlatlarım, öğrencilerim sizi iyi eğiteceğiz. Siz marka oluşturacaksınız. Her sene 10 bin öğrenciyi yurt dışına göndereceğiz. 19 Mayıs'ta gençlik bursu, 29 Ekim'de cumhuriyet bursu 500 TL. İki bayramda burs vereceğiz, karşılıksız olacak. Bu parayı size Muharrem İnce vermeyecek. CHP de vermeyecek. 81 milyon devlet verecek parayı. Gençler Allah şahittir, 2 yıl içerisinde hiçbirinizi tarikat yurtlarına muhtaç etmeyeceğim. Üniversiteyi bitirdin, iş bulacaksın. Ola ki bulamadın, okurken olduğu gibi 475 TL var ya kredi eğer iş bulamazsan iş bulana kadar o kredi devam edecek. Soruyorlar bana 'Parayı nereden bulacaksın?' Anlatayım. Türkiye'de 4 milyon Suriyeli var. Bunlara 40 milyar dolar para harcadık. 40 milyar dolarla konut yapsaydık 2 milyon konut yapardık. 2 milyar dolara saray yapacağımıza konut yapsaydık 100 bin ev yapardık. Para burada işte."

'HER AİLEYE 1 EV, HER EVE 1 MAAŞ'

Sloganlarını 'Her aileye 1 ev, her eve 1 maaş' olacak diye açıklayan İnce, "Bunu başaracağız. Türkiye, hukuk devleti olacak. Ne yapacağımı söyleyeyim. İlk işim, ekonomi olacak. Merkez Bankası bağımsız olacak, kesin. Merkez Bankası Başkanı'nı CHP Genel Merkezi'ne çağırmam. Türkiye'de yapılmamış bir şeyi yapacağız. 3 ayda bir devletle istişare kurulunu toplayacağız" dedi.

81 milyonun cumhurbaşkanı olacağını vurgulayan İnce, "'3 B'yi başaracağız. Barışacağız. Ekonomik olarak büyüyeceğiz. Adil bölüşeceğiz. Neymiş? Barışacağız, büyüyeceğiz, adil bölüşeceğiz. Benim dönemimde kimse ayrımcılığa uğramayacak. Kamuda yükselmede ister başörtülü ister başörtüsüz, nerede isterse istediği kıyafetle gez. Bizim sorunumuz değil. Birini bir yere müdür yaparken, sadece ehliyetine bakacağız. Bunu hep birlikte başaracağız" diye konuştu.

AKARYAKIT İSTASYONUNA UĞRADI

Muharrem İnce, Uşak mitinginin ardından, Kütahya'nın Dumlupınar ilçesi ve Afyonkarahisar mitinglerine katılmak üzere yola çıktı. Yol üzerindeki akaryakıt istasyonunda duran İnce, çiftçinin traktörüne bindi. Traktörü kullanan İnce, akaryakıt istasyonuna girerek, pompaya yanaştı. İnce, akaryakıt istasyonu görevlisine, "Depoyu doldur, bakalım kim yalan söylüyor. Mazotu çiftçiye 3 liraya vereceğimi söyleyince Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, 'Biz 2,5 liraya veriyoruz. Muharrem İnce'nin haberi yok' demiş. Ya ben yalancıyım ya da Fakıbaba yalancı. Bakalım kim yalancı" dedi.

Görevli, depoyu doldururken, 41 litre mazot, 237 liraya doldu. Bunun üzerine İnce, "Bak, çiftçinin traktörüyle geldik. Kim yalan söylüyor, görün. 41 litre mazot, 237 liraya doldu. Yani litresi, 5 lira 72 kuruşa geliyor. Yani 2,5 liraya vermiyorlarmış. Yani Muharrem İnce yalan söylemiyor, Fakıbaba yalan söylüyor" diye konuştu.

Akaryakıt istasyonu görevlisine 300 lira veren ve para üstünü almayan Muharrem İnce, Afyonkarahisar programı için tekrar hareket etti.