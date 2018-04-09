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Meral Akşener'den ittifak sorusuna şaşırtan çıkış

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.04.2018 19:19 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Beyazıt'ta bulunan Kapalı Çarşı esnafını ziyaret etti. Akşener, ittifaka ilişkin sorulan soruya 'bilgim yok' yanıtı verdi. Akşener, "Ben bir kere başından aday olduğumu söyledim. Ya herru ya merru şeklinde gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener'den ittifak sorusuna şaşırtan çıkış

Çemberlitaş'taki Tavuk Pazarı Otoparkının yanındaki kapıdan Kapalı Çarşı'ya giren Akşener'e, partililer ve bazı genel başkan yardımcıları eşlik etti. Burada yoğun ilgiyle karşılaşan Akşener, dükkanları gezerek çay içip esnafın sorunlarını dinledi. Kapalı Çarşı ziyareti sırasında, "Cumhurbaşkanı Meral Akşener" sloganları atıldı.

Akşener, esnaflarla sohbetinde, "Ekonomiyi sadece inşaat sektörünün üzerine oturttular. Sayın Erdoğan'ın ekonomik görüşü sadece inşaat üzerinde yürüdü. OHAL ile yönetilen bir ülkede ne yerli ne de yabancı yatırımcı gelip de yatırım yapmaz. Bizim özel sektörün tamamının borcu Avro dolar üzerinden. Ben kalbim titreyerek bakıyorum, her sabah Dolar ve Avro 2 lira arttığında 4.5 milyar Dolar borcumuz artıyor. Tedbir alınması lazım ama ekonomiyi yöneten kişiyle Cumhurbaşkanı kavga ediyor, ya böyle bir ülke olur mu. Burada güven sağlanır mı!ö diye konuştu.

"İTTİFAK İLE İLGİLİ BİR BİLGİM YOK"

İttifaka ilişkin soruları yanıtlarken Akşener “İttifak ile ilgili bir bilgim yok. Herhangi bir irtibatımız yok. Fakat Sayın Kılıçdaroğlu kongre sonrası Hayırlı olsun ziyareti yapacak. Perşembe günü için randevulaştık. Ben bir kere başından aday olduğumu söyledim. Ya herru ya merru şeklinde gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Akşener esnaf odasını da ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşların fotoğraf çektirdiği Akşener, daha sonra Kapalı Çarşı'dan ayrıldı.

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Meral Akşener ittifak İYİ parti kapalı çarşı

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