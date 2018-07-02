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Meral Akşener'den minik Leyla çıkışı! Sosyal medyadan çok sert tepki gösterdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.07.2018 23:15 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından "Eylül ve Leyla... Ne kadar masum varsa fark etmeksizin yapılan tüm aşağılık davranışlara artık yeter!" diyerek tepki gösterdi. Akşener hükümete destek vererek "Etkili yasalar çıkarılması için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Meral Akşener'den minik Leyla çıkışı! Sosyal medyadan çok sert tepki gösterdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Eylül ve Leyla'nın öldürülmesiyle ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Akşener, "Eylül ve Leyla... Ne kadar masum varsa fark etmeksizin yapılan tüm aşağılık davranışlara artık yeter!" ifadelerini kullandı.

EYLÜL VE LEYLA'NIN CANSIZ BEDENLERİ BULUNMASI BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Küçük kızlar Eylül ve Leyla'nın 2 gün arayla öldürülmesinin yankıları sürüyor. Cinayetlere bir tepki de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi.

meral aksener

"MASUMLARA YAPILAN TÜM AŞAĞILIK DAVRANIŞLARA ARTIK YETER!"

Meral Akşener, konu hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eylül ve Leyla... Ne kadar masum varsa fark etmeksizin yapılan tüm aşağılık davranışlara artık yeter! Tecavüz, cinsel istismar ve kadına şiddete yönelik çıkarılacak olan yasalara sonuna kadar destek olacağız. Etkili yasalar çıkarılması için var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
etkili yasa dediğin idamdır.. katili öldürme yasasını getirin.. çocuk öldürenle yetişkin masum öldüren arasında bir fark yoktur.. getir TBMM ne idam tasarısını..
bu ve buna benzer canileri şerefsizleri bu toplumun içine salan onları her tür pisliği yapsın diye ortaya bırakanlara söyleyecek hiç lafınız yok mu? bizler sustukça nice leylalar ölmeyecek mi eyy cahiller sürüsü uyanın be uyanın biraz da bu minicik bedenleri kirletip toprağa sokanlar ortada gezmesin.
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