Meral Akşener'den minik Leyla çıkışı! Sosyal medyadan çok sert tepki gösterdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Eylül ve Leyla'nın öldürülmesiyle ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Akşener, "Eylül ve Leyla... Ne kadar masum varsa fark etmeksizin yapılan tüm aşağılık davranışlara artık yeter!" ifadelerini kullandı.
Küçük kızlar Eylül ve Leyla'nın 2 gün arayla öldürülmesinin yankıları sürüyor. Cinayetlere bir tepki de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi.
Meral Akşener, konu hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eylül ve Leyla... Ne kadar masum varsa fark etmeksizin yapılan tüm aşağılık davranışlara artık yeter! Tecavüz, cinsel istismar ve kadına şiddete yönelik çıkarılacak olan yasalara sonuna kadar destek olacağız. Etkili yasalar çıkarılması için var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.
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