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Milli Savunma Bakanı Canikli: Yerli ve milli olan her şeye karşılar

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.05.2018 23:53 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli, muhalefetin yerli ve milli olan her şeye karşı olduğunu belirterek, "Onların kafasıyla hareket edilmiş olsaydı biz yerli ve milli savunma sanayimizi, silah sistemini geliştiremezdik" dedi.

Milli Savunma Bakanı Canikli: Yerli ve milli olan her şeye karşılar

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli, muhalefetin yerli ve milli olan her şeye karşı olduğunu belirterek, "Onların kafasıyla hareket edilmiş olsaydı biz yerli ve milli savunma sanayimizi, silah sistemini geliştiremezdik" dedi.
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Giresun Valiliği tarafından Atatürk Meydanı’nda düzenlenen iftar programına katıldı. Burada konuşan ve 24 Haziran seçimlerinde seçilmesi halinde İstanbul milletvekili olarak görevine devam edeceğini belirten Canikli, bunun hiçbir zaman Giresun'dan, Giresunlulardan ayrılacağı anlamına gelmeyeceğini söyledi.
15 Temmuz hain darbe girişiminin akabinde yine ekonomik dengeleri bozmayı hedefleyeler olduğunu söyleyen Canikli, "Yine döviz piyasasındaki dengeleri bozmayı hedefleyen bir takım içeriden ve dışarıdan saldırılarla karşı karşıya kaldık. Biz onların hepsini etkisiz hale getirdik Allah'ın izniyle, milletimizin duasıyla ve milletimizle birlikte. Bundan sonra da aynısı olacak başaramayacaklar. 40 milyon kişinin turist olarak ziyaret ettiği bir ülkenin ekonomisini çökertemezsiniz. Çok güçlü bir üretimin yapıldığı bir ekonomiyi çökertmek mümkün değil. Her yıl 1 milyon yeni iş imkanı çıkaran bir ekonomiye siz zarar veremezsiniz, kalıcı şekilde zarar veremezsiniz bunu herkes biliyor. Onun için bütün milletimizin içi rahat olsun, bu saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacak" diye konuştu.
Muhalefetin cumhurbaşkanı adaylarının vaatlerine yönelik eleştirilerde bulunan Canikli, şöyle konuştu:
"Milletin gözünün içine baka baka bu milletin, Türk milletinin gelişmesini, büyümesini, Türkiye’nin ekonomisinin büyümesini engelleyeceğiz diyorlar, önünü keseceğiz diyorlar. Bunu çıkıp meydanlarda vaat olarak bir de söylüyorlar. Bunlar yerli ve milli olan her şeye karşılar. O kafayla gidilseydi onların düşünceleriyle hareket edilmiş olsaydı bugüne kadar Türkiye sayısız kere ciddi ekonomik krizlerle karşı karşıya kalmış olurdu ve onların kafasıyla hareket edilmiş olsaydı biz yerli ve milli savunma sanayimizi, silah sistemini geliştiremezdik. Çünkü bunlar yerli ve milli olan her şeye karşılar, bunu da açık açık söylüyorlar gizlemiyorlar. Onların kafasıyla hareket etmiş olsaydık biz o yerli ürünleri üretemez ve savunma ürünlerini, mühimmatı üretemez ve Türkiye’ye yönelik saldırılara karşı koyamazdık. Bugün karadan karaya 280 kilometre menzilli füzeyi yüzde 100 yerli olarak Türkiye üretebilmekte. Oturduğumuz yerde düğmeye basıyoruz 280 kilometre mesafedeki hedefi 5 metre hata ile vurabilen ‘Bora’ isimli füzeyi Türkiye geliştirdi. Başkaları da var ama bunlar gizli projeler söylemeyeceğim."
Bakan Canikli iftarın ardından vatandaşlarla selamlaşarak sohbet edip çay içti. AK Parti seçim bürosunu da ziyaret eden Canikli, daha sonra Giresun’dan ayrıldı.

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Milli Savunma Bakanı Canikli: Yerli ve milli olan her şeye karşılarMilli Savunma Bakanı Canikli: Yerli ve milli olan her şeye karşılarMilli Savunma Bakanı Canikli: Yerli ve milli olan her şeye karşılarMilli Savunma Bakanı Canikli: Yerli ve milli olan her şeye karşılar

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