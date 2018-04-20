Doğru beslenme tiyatro gösterisiyle anlatıldı

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından projelendirilen Müdürlüğümüz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokol kapsamında organize edilen, okul sağlığı projesinin hedefleri arasında yer alan, beslenme eğitimine yönelik tiyatro gösterisi Şehit Cennet Yiğit İlkokulunda öğrencilere sergilendi.
Yazar ve yönetmenliğini Murat Özdeniz’in yaptığı tiyatro oyunumuzda, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığından Alparslan Gerçel, Ar-Ge Biriminden Hemşire Beyhan Soysal, Sağlık Hizmetleri İzleme, Değerlendirme ve Denetim Biriminden Ebe Sevda Kolukırık, Sağlıklı Beslenme Hareketli Hayat Biriminden Dr. Diyetisyen Serap Yavuz, Ar-Ge Sorumlusu Bilişim Uzmanı Emel Güden görev almıştır.
Tiyatro gösterisine Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Ahmet Ceylan, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Rabia Özlem Ulutabanca, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Uzmanlarından Dr. Suna Atılgan katılımları ile destek oldu.
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