Menopoz dönemi yaklaşan kadınlarda tüp bebek şansı

Prof.Dr. Cem Fıçıcıoğlu, menopoz dönemi yaklaşan kadınlarda tüp bebek şansının ne kadar olduğu hakkında bilgiler verdi.

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof.Dr. Cem Fıçıcıoğlu, “Menopoz dönemi, çoğunlukla 45-55 yaşları arasında gerçekleşen bir dönemdir. Kadınların menopoza girme yaşı ülkemizde ortalama olarak 47 iken, dünyadaki ortalama 49 kadardır” dedi.

Menopoz dönemine 40 yaşından önce girilmesinin ise erken menopoz olarak adlandırılmakta olduğunu ifade eden Dr. Fıçıcıoğlu, “Erken menopoza girilme nedenleri arasında yumurtalıklarda olan kistler, düzensiz yaşam sürmek, sigara alışkanlığı ve genetik etkenler sayılabilir. Bu etkenlerin en önemlisi genetik etkenlerdir. Yumurtalık kistleri yumurta kapasitesini azalttığından erken menopoza girilmesine neden olabilir. Genç yaşlardaki kadınlarda oluşan kistler zararsız bile olsa, yumurtalıklarda hasara yol açabilirler. Bu hastalarda yumurtlama düzensizliği oluşacağından, gebelik şansını azaltmaktadır” diye konuştu.

Erken menopoz riski olan kadınların yumurtalarını dondurması ve daha sonra tüp bebek tedavisinde kullanmak üzere muhafaza etmesinin anne olma şansını muhafaza etmekte olduğunu belirten Dr. Fıçıcıoğlu, menopoz döneminden sonra tüp bebek tedavisinin yalnızca yumurtaların dondurulması ile gerçekleştirilmekte olduğunu söyledi.