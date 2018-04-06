Uşak’ın ödüllü aşçıları diyabetli çocuklar için doğal pasta yaptı

Uşak’ta bir ilki gerçekleştiren Uşak Aşçılar ve Pastacılar Derneği (UŞAPADER) ile Uşak Diyabetliler Derneği TİP-1 Diyabet hastası yaklaşık 25 çocuk için doğal pasta yapma etkinliği düzenledi.

Uşak’ta TİP - 1 Diyabet hastaları çocuklar için Uşak’ın gönüllü aşçıları özel bir pasta yaparak çocukların mutluluğuna mutluluk kattı. Pasta yapımında diyabet hastaları çocuklar için özel kekler, krem şantiler ve doğal meyveler kullanıldı.

Uşak Aşçılar ve Pastacılar Derneği (UŞAPADER) ile Diyabetliler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemiş olduğu diyabetli çocuklar için pasta yapma etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Yaklaşık 25 diyabetli çocuğun katıldığı etkinlikte çocuklar kendi pastalarını yaptılar.

Uşak Aşçılar ve Pastacılar Derneği Başkanı Fatih Demir, yapılan etkinliğin kendileri adına mutluluk verici olduğunu dile getirerek diyabetli çocuklar için hazırlanan özel pastanın gönül rahatlığı ile tüketilebilir olduğunu söyledi.

Pasta yapımında kesinlikle şeker kullanılmadığı bilgisini aktaran Demir, pastanın tamamen doğal tatlandırıcılar ve taze meyvelerle yapıldığını belirtti.

Çocukların rahatlıkla ve sağlıklı bir şekilde yiyebilecekleri pasta yaptıklarını söyleyen Başkan Demir; “ Biz UŞAPADER olarak Diyabetliler derneği ile birlikte yaklaşık 25 diyabetli çocuklarımız için doğal olarak hazırlanan ve çocuklarımızın rahatlıkla yiyebilecekleri bir pasta yapma etkinliği düzenledik. Bu etkinliğimiz İlimizde bir ilk olma özelliği taşıyor. Çünkü daha önce diyabetli çocuklarımız yiyebileceği doğal ürünlerle yapılan pastalar piyasada yok denebilecek ölçüde. İnşallah bu yapmış olduğumuz etkinliklerin devamı gelecek. Biliyorsunuz Uşak Belediyemizin bir kursu açılıyor bu kursta diyabet hastalarının annelerine ailelerine düzenli bir şekilde kurslar vereceğiz. Çölyak hastaları, down sendromlu çocuklar ve diyabet hastası çocuklar için hazırlanan kurslarda haftanın bir günü bu çocuklarımızı bilinçlendireceğiz. Bizlerde elimizden geldiği kadar desteklerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Uşak Diyabetliler Derneği Başkanı Sercan Bozer Uşak’ta hiçbir pastanede diyabetik pastanın bulunmadığına dikkat çekti.

Çocukların tatlı, çikolata, pasta gibi birçok gıda ürünlerinden uzak durmak zorunda kaldıklarını kaydeden Bozer, bu sorunu UŞAPADER’in hazırladığı doğal pasta ile çözüme kavuşturduklarını dile getirdi.

Bozer, dernek olarak Uşak’ta bir ilki gerçekleştirebilir miyiz düşüncesi ile UŞAPADER ile görüştüklerini ve böyle bir etkinlik düzenleme kararı aldıklarını aktardı.

Büyük şehirlerde bu tür etkinliklerin yapıldığına dikkat çeken Dernek Başkanı Sercan Bozer şunları dile getirdi; “ Uşak’ta birçok diyabetli çocuğumuz var. Biliyorsunuz çocukların tatlı, çikolata ve pasta ihtiyaçları oluyor. Çocuklarımıza hiçbir pastanede diyabetik pasta bulamadığımız için Fatih ustama başvurdum. Sağ olsun dernek başkanımız bizleri kırmadı ve çocuklarımız için doğal ürünlerden özel bir pasta yaptı. Ayrıca çocuklarımızın sevinmesine vesile oldu. Bu tür etkinliklerin devamının geleceği bilgisini de Fatih ustam bizlere verdi dernek olarak UŞAPADER’e bu desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.