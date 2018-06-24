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AK Partili eski Bakan Yalçın Akdoğan müdürün odasına girince büyük tepki çekti

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 14:23 | Son Güncelleme

AK Partili eski bakan ve Ankara birinci bölge milletvekili adayı Yalçın Akdoğan, kalabalık bir grupla okul müdürünün odasına girip kapıyı kapattırınca büyük tepki çekti. Gelen tepkiler üzerine Yalçın Akdoğan, polis nezaretinde arabasına bindirildi.

AK Partili eski Bakan Yalçın Akdoğan müdürün odasına girince büyük tepki çekti

AK Partili eski bakan Ankara birinci bölge milletvekili adayın Yalçın Akdoğan, Ankara Yaşamkent bölgesinde bulunan Akgün Ulusoy Okulu’nda kalabalık bir grupla okul müdürünün odasına girmesi ve kapının kapatılması “gizli toplantı yapılıyor. Seçime hile karıştırılacak” iddialarına neden oldu.

Bunun üzerine okulda adete kıyamet koptu. Bağırıp çağrışmalar eski bakanı protestoya dönüştü. Yaşanan olaylarla ilgili olarak tutanak düzenlenirken Akdoğan otomobiline polis nezaretinde götürüldü.

YAŞANANLAR TUTANAĞA GEÇTİ

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, Akdoğan okula gelişinde sınıfları dolaşıp seçim görevlilerine çalışmalarında başarılar diledi. İhtiyaçları olup olmadığını soran Akdoğan’ın bu yaklaşım takdirle karşılandı ancak müdürün odasına girilmesiyle olay farklı boyut kazandı. Yaşananlar tutanağa geçirildi.

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