CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olduğu iddia edilen Muharrem İnce'nin afişi ortaya çıktı

CHP'nin yarın açıklayacağını duyurduğu cumhurbaşkanı adayıyla ilgili bugün sıcak gelişmeler yaşandı. İlhan Kesici'nin "Dün akşam itibariyle Muharrem İnce adı öne çıktı" açıklamasından sonra İnce'nin adının yarın büyük ihtimalle açıklanacağı kulislerde konuşulmaya başlandı. Öte yandan CHP Yalova milletvekili Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklanması beklenen salona asılacak afişlerinin de matbaada hazırlandığı ortaya çıktı. Afişlerde İnce’nin fotoğrafının üzerinde “Türkiye’ye güvence Muharrem İnce” sloganının yazdığı görüldü.

İşte İnce’nin matbaada hazırlanan o afişi:

SOSYAL MEDYADA YAZILMIŞTI

Muharrem İnce'nin afişindeki “Türkiye’ye güvence Muharrem İnce” sloganı yaklaşık 10 gündür sosyal medyada paylaşılıyordu.

