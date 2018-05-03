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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olduğu iddia edilen Muharrem İnce'nin afişi ortaya çıktı

SEÇİM HABERLERİ  | 03.05.2018 17:14 | Son Güncelleme

24 Haziran erken seçiminde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olduğu iddia edilen Muharrem İnce'nin afişi ortaya çıktı. Afişlerde İnce’nin fotoğrafının üzerinde “Türkiye’ye güvence Muharrem İnce” sloganının yazdığı görüldü.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olduğu iddia edilen Muharrem İnce'nin afişi ortaya çıktı

CHP'nin yarın açıklayacağını duyurduğu cumhurbaşkanı adayıyla ilgili bugün sıcak gelişmeler yaşandı. İlhan Kesici'nin "Dün akşam itibariyle Muharrem İnce adı öne çıktı" açıklamasından sonra İnce'nin adının yarın büyük ihtimalle açıklanacağı kulislerde konuşulmaya başlandı. Öte yandan CHP Yalova milletvekili Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklanması beklenen salona asılacak afişlerinin de matbaada hazırlandığı ortaya çıktı. Afişlerde İnce’nin fotoğrafının üzerinde “Türkiye’ye güvence Muharrem İnce” sloganının yazdığı görüldü.

İşte İnce’nin matbaada hazırlanan o afişi:

muharrem ince

SOSYAL MEDYADA YAZILMIŞTI

Muharrem İnce'nin afişindeki “Türkiye’ye güvence Muharrem İnce” sloganı yaklaşık 10 gündür sosyal medyada paylaşılıyordu.

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Anahtar Kelimeler:
muharrem ince afiş

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
doğru karar şimdiden hayırlı olsun inşallah
Hadi bakalım Umutlarımız yeşeriyor. Türkiye’ye güvence gelecek.
haha haaa
kemal engüçlü rakibini bı şekilde harcamış placak
chp bir başkan var kasetle fetönün getirdiği hani maçası Erdoğanın karşısına çıkmaya yemiyen hani chp chpkk yapan neden çıkmıyor biliyormusunuz chp seçmen bile oy vermez gitmek zorunda kalırsın dedi abd sahipleri ona oda ondan mal mal bakıyor
işte şimdi tayyibin bittiği andır. Bir akp li olarak oyum chp ye
seçimde ince ile bu iş olmaz arkadaş chp alsa alsa muharrem ince ile yüzde 14 alır.
olmadı siz kazanmak istamiyorsunuz seçmen ile oynamayın.
Muharrem İnce'nin temsil kabiliyeti CHP'nin kemik oyu kadardır. Özellikle muhafazakar seçime zıt ve empatiden yoksun söylemlerine rağmen İnce'nin aday gösterilmesi CHP kurmaylarından beklenen bir davranıştır. CHP'nin sandıkta karşılaşacağı sonuç da bu yönde paralellik gösterecek, karşıt görüşe tahammülü olmayan laik teyze ve seküler çocuklarının reyleriyle karşılacaklardır. Bu oyların niceliği de siyasetle ucundan alakası olan çoğu kişi tarafından tahmin ediliyordur...
Amerikadan icazet almadan öz ve öz bir vatan evladı ülke yönetimine talip oldu sonunda.
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