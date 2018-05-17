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Erdoğan'dan 24 Haziran erken seçimi anketi için dikkat çeken yorum

SEÇİM HABERLERİ  | 17.05.2018 22:15 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekillerle iftar yemeğinde buluştu. 24 Haziran'daki seçimlerle ilgili Cumhurbaşkanı, "Zaferle sonuçlanacak" dedi.

Erdoğan'dan 24 Haziran erken seçimi anketi için dikkat çeken yorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milletvekilleriyle yaptığı iftarın ardından açıklamalarda bulundu.

"SALI GÜNÜ TÜM VEKİLLER SAHAYA İNECEK"

Seçimlerin yaklaştığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "24 Haziran seçimlerinde diğer tüm seçimlerden daha çok çalışmak zorundayız. Herhangi bir aksiliğe meydan vermeden sonuca ulaşmamız gerekiyor. Salı gününden itibaren tüm milletvekillerimiz ve milletvekili adaylarımız sahaya inecek ve gece gündüz çalışmaya başlayacak." dedi.

"KAMUOYU ARAŞTIRMALARI GAYET İYİ"

Erdoğan, kamuoyu araştırmalarının iyi olduğunu belirterek, "24 Haziran'dan zaferle çıkmamak için bir sebep göremiyorum. Kamuoyu araştırmalarımız gayet iyi" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan ak parti 24 haziran erken seçim seçim 2018

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Yeter artık bıktım, yalanlarınızdsan kandırılmalarınızdan FETÖ yü beslemenizden bıktık. içinizdeki FETÖ ye neden hiç dokunmadınız?
bu ülkede hala asrın lideri islam dunyasının halifesi sayılan recep tayyip erdoğana oy vermeyen kafirlerin olması çok üzücü.insanın aklı almıyor böyle dunya lideri varken insan nasıl gider diğer partilere oy verir.çok nankör bu millet.reis sizi adam etti ya imf ye donunuza kadar borçluydunuz ne yol ne köprünüz vardı açlıktan nefesiniz kokuyordu şimdi bakın dünyanın en rahat ülkesindeyiz kendi uçağımızı da yapıyoruz heliopteri tankı tek başına yaptı reis bunları.imam hatipleri açmasaydı dininizden haberiniz yoktu karınız kızınız türban takmadı mı namusunuz kurtuldu ayıp ayıp nankör olmayın
Yalan makinası mübarek
Senin en büyük hatan önceleri ibadet tabakası diyerek takdis ettigin ama sonradan zulmettiğin halis tabakaya zulmetmen oldu.. Onların ahı seni mahvedecek...
suriye de teröristler temizlenene kadar durmak yok.
İlk turda çıkamayacaksınız ikinci turdada sandıkta hile hurda olmazsa batacaksınız
bi bitmediniz ya düş milletin yakasından bu millet senin dediğin gibi senin milletin değil şahsen ben senin miletin değilim Ben Atatürkün milletiyim
24 haziran bayram tadında reis gene kazanacak bosa uğraşmayın lutfen kendinizide uzmeyin
Durmak yok yola DEVAM REİSSSS
Gerginlik ve tek akıl tarafından yönetilmek bu ülkeye kaybettiriyor. Millet uyardı anlamadın. millet Davutoğlu na birlestiriciliği nedeni ile oy verdi sayesinde iktidarı kurtardın ama ders almadın yine gerginlestirdin. Ülke batıyor.
24 saat ekranda zaten
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