İYİ Parti'nin Google atağına, MHP'den jet karşılık!

24 Haziran seçimleri yaklaşırken, seçime katılacak partiler kampanyalarını farklı yollarla seçmenlere duyurmaya çalıyor. Bu çalışmaların farklı bir örneği de İYİ Parti'den geldi. İYİ Parti, Google reklamlarını kullanarak seçmenelere ulaşmaya çalışıyor.
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin yapılacağı 24 Haziran'a sayılı günler kala, seçime girecek siyasi partiler seçim çalışmalarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı adayı olan Meral Akşener'in Genel Başkanlığını yaptığı İYİ Parti de Google reklamlarıyla farklı bir strateji izledi. Google'da "özgürlük", "vpn", "AK Parti", "rüyada güneş", "rüyada altın", "gençler", "boş oda" kelimeleri için çalışma yapıldı. Bu kelimeler aratıldığında kullanıcılar İYİ Parti'nin seçim kampanyasına ilişkin reklamlarıyla karşılaşıyor.
MHP'DEN DE BENZER ÇALIŞMA
İYİ Parti'nin ardından MHP de Google'da reklam çalışması yaptı. Google'da "MHP" araması yapıldığında "Cumhur İttifakı" hakkında bilgiler içeren web sitesinin reklamı çıkıyor.
Habertürk
Flaş iddia! Türk jetleri Yunan hava sahasına girdi
İsmail Metin Temel Paşa'ya hain pusu!
Gerçek diş tedavisinde ortaya çıktı!
Yazıklar olsun! Antalya'da canlı canlı kedinin derisini yüzdüler
MHP'den flaş çıkış: AK Parti daha fazla duyarsız kalamaz
Siz onu bir de makyajsız görün!
Kandil'e operasyonu 'apoletli paşa' İsmail Metin Temel yönetecek
Belçika'da otobanda ‘misket’ oynayan Türklere ceza
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam açıklaması
24 Haziran seçimlerinde hangi cemaat,tarikat hangi partiye oy verecek?
Okuyucu Yorumları 1 yorum