İYİ Parti'nin Google atağına, MHP'den jet karşılık!

24 Haziran seçimleri yaklaşırken, seçime katılacak partiler kampanyalarını farklı yollarla seçmenlere duyurmaya çalıyor. Bu çalışmaların farklı bir örneği de İYİ Parti'den geldi. İYİ Parti, Google reklamlarını kullanarak seçmenelere ulaşmaya çalışıyor.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin yapılacağı 24 Haziran'a sayılı günler kala, seçime girecek siyasi partiler seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı adayı olan Meral Akşener'in Genel Başkanlığını yaptığı İYİ Parti de Google reklamlarıyla farklı bir strateji izledi. Google'da "özgürlük", "vpn", "AK Parti", "rüyada güneş", "rüyada altın", "gençler", "boş oda" kelimeleri için çalışma yapıldı. Bu kelimeler aratıldığında kullanıcılar İYİ Parti'nin seçim kampanyasına ilişkin reklamlarıyla karşılaşıyor.

MHP'DEN DE BENZER ÇALIŞMA



İYİ Parti'nin ardından MHP de Google'da reklam çalışması yaptı. Google'da "MHP" araması yapıldığında "Cumhur İttifakı" hakkında bilgiler içeren web sitesinin reklamı çıkıyor.

Habertürk

