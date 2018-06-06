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İYİ Parti'nin Google atağına, MHP'den jet karşılık!

SEÇİM HABERLERİ  | 06.06.2018 11:05 | Son Güncelleme

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri yaklaşırken seçime girecek siyasi partiler kampanyalarına da hız verdi. İYİ Parti'nin Google'da yaptığı reklam çalışmasına MHP'den de aynı şekilde yanıt geldi

İYİ Parti'nin Google atağına, MHP'den jet karşılık!

24 Haziran seçimleri yaklaşırken, seçime katılacak partiler kampanyalarını farklı yollarla seçmenlere duyurmaya çalıyor. Bu çalışmaların farklı bir örneği de İYİ Parti'den geldi. İYİ Parti, Google reklamlarını kullanarak seçmenelere ulaşmaya çalışıyor.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin yapılacağı 24 Haziran'a sayılı günler kala, seçime girecek siyasi partiler seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı adayı olan Meral Akşener'in Genel Başkanlığını yaptığı İYİ Parti de Google reklamlarıyla farklı bir strateji izledi. Google'da "özgürlük", "vpn", "AK Parti", "rüyada güneş", "rüyada altın", "gençler", "boş oda" kelimeleri için çalışma yapıldı. Bu kelimeler aratıldığında kullanıcılar İYİ Parti'nin seçim kampanyasına ilişkin reklamlarıyla karşılaşıyor.

MHP'DEN DE BENZER ÇALIŞMA

İYİ Parti'nin ardından MHP de Google'da reklam çalışması yaptı. Google'da "MHP" araması yapıldığında "Cumhur İttifakı" hakkında bilgiler içeren web sitesinin reklamı çıkıyor.

Habertürk

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Anahtar Kelimeler:
Google MHP İYİ parti

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
şaka mı bu MHP yazınca tabiki ittifak çıkacak reklam değil ki bu
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