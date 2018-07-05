Muharrem İnce'yi harekete geçiren tweet!

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından, çeşitli ziyaretlerde bulunmak için Kırklareli'ne geldi. İlk olarak Babaeski ilçesine bağlı Karacaoğlan köyünü ziyaret eden İnce, vatandaşlarla sohbet etti, kendisine ikram edilen etli pilavı yiyerek, ayran içti.

'BUNU BAŞARABİLİRİZ'

Karacaoğlan köyüne seçim zamanı atılan bir tweet'i çok beğendiği için geldiğini anlatan İnce, "Bu köye gelmek bir vesile oldu. Bu iş burada bitmedi merak etmeyin. Demokrasi böyle bir şeydir. 16 yılın da sonunda herhalde şunu başardık, bu değiştirilebilir, bunu başarabiliriz. Umudumuz var. 41 yılda aşılamayan yüzde 30 barajını 50 günde aştık. Önümüzde 500 gün var, şimdi 50 artı 1'i aşacağız. Bunu başarabiliriz." dedi.

Dün Erzurum'da sokakları gezdiğini ilk kez burada yüzde 10 aldıklarını hatırlatan İnce, önlerine koydukları hedefleri başaracak güçte olduklarını söyledi.

Aldıkları 15 milyon oyu, 30 milyona çıkartacaklarını aktaran İnce, konuşmasına şöyle devam etti: