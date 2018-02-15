Galaxy S9'un teaser videoları ortaya çıktı! İşte fiyatı, kamera yetenekleri ve özellikleri

Samsung Galaxy S9 modelinde, teknoloji gündemini sallayacak bir özellik bulunuyor.

Samsung Galaxy S9 resmen duyurulacak

1 / 37 Galaxy S9 ve S9 Plus, 25 Şubat`ta Barselona`daki Mobil Dünya Kongresi`nde resmen duyurulacak.

2 / 37 Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy S serisinin yeni ürünü Galaxy S9 modelini 25 Şubat’ta görücüye çıkartacak.

3 / 37 Firmanın Kore’deki Kış Olimpiyatları kapsamında yeni reklamları YouTube üzerinden yayınlandı.

4 / 37 İşte sızdırılan ilk fotoğraflar...

5 / 37 Samsung'un yeni modellerinin özellikleri Bugüne kadar Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus için öngörülen hemen hemen tüm özellikler bu reklamlarla doğrulanıyor.

6 / 37 Teknoloji kulislerinde dolaşan son iddialara göre, cihaz yavaş çekim konusunda oldukça becerikli...

7 / 37 Öte yandan, Galaxy S9'un bir dehası daha var. Düşük ışık performansı da oldukça yüksek. Ayrıca işiye “özel üç boyutlu emoji” özelliği de öne çıkıyor.

8 / 37 Samsung Galaxy S8'i indirime soktu Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus, indirime girdi.

9 / 37 Türkiye fiyatında indirime gidildi Güney Kore merkezli teknoloji devi kullanıcılarını sevindirecek bir karara imza attı. Şirket, henüz ülkemizde satışa sunulmayan son modellerin Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ın Türkiye fiyatında indirime gitme kararı aldı.

10 / 37 Samsung Galaxy S8'i indirime soktu Geçtiğimiz ay gerçekleşen lamanda Galaxy S8'in fiyatı 4 bin 399 TL, S8 Plus'ın fiyatı ise 4 bin 999 TL olarak açıklanmıştı.

11 / 37 Samsung, 21 Nisan'da satışı başlayan Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus modelleri için tam 500 TL indirim yaptı.

12 / 37 Cihazların yeni fiyatları 3 bin 999 TL ve 4 bin 499 TL oldu. Ön sipariş döneminde eski fiyatlar ile her iki modeli satın alan kullanıcılar, aradaki indirim farkını Samsung'dan geri alabilecek.

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14 / 37 İki modelin en dikkat çeken yanı ekranı. Çerçeveleri büyük oranda incelten Samsung, neredeyse tamamen çerçevesiz bir tasarım ortaya çıkardı. Samsung Galaxy S8 5.8 inç ekrana, S8 Plus ise 6.2 inç ekrana sahip.

15 / 37 2960x1440 piksel çözünürlüğe sahip olan ekran çizilmelere karşı Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor. 5.8 inç büyüklüğünde kavisli bir ekrana ev sahipliği yapan Galaxy S8, yüzde 84.4 ekran çerçeve oranına sahip .

16 / 37 Yeni modeller ile Samsung fiziksel home tuşuna veda etti. Bunun yerine 'Invisible Home Button' geldi. Basınca duyarlı yeni home tuşu iPhone'da gördüğümüz 3D Touch benzeri bir kullanım sunacak.

17 / 37 Galaxy S8 3 bin mAh bataryaya, Galaxy S8 Plus ise 3 bin 500 mAh bataryaya ev sahipliği yapıyor.

18 / 37 İki cihazda da parmak izi tarama bölümü kasanın arkasına alındı.

19 / 37 Galaxy S8 ve S8 Plus'ın en dikkat özelliklerinden bir başkası ise yüz tanıma özelliği.

20 / 37 Galaxy S8 ve S8 Plus'ta 5 ayrı renk seçeneği mevcut.

21 / 37 İki model de su ve toza dayanıklı. İki model de IP68 sertifikasına sahip. Bu nedenle hem Galaxy S8 hem de Galaxy S8 Plus 1.5 metre derinlikte suyun altında 30 dakika boyunca kalabiliyor. Modellerin bir diğer dikkat çeken özelliği ise wireless şarja olanak vermesi.

22 / 37 GALAXY S8'İN ÖZELLİKLERİ Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ın kullanıcıya sunduğu diğer özellikler şöyle...

23 / 37 4GB RAM

24 / 37 64 GB GB depolama alanı (microSD desteği)

25 / 37 12 MP arka kamera (f/1.7, 26mm lens, OIS) 8 MP ön kamera

26 / 37 İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat

27 / 37 İşlemci: Exynos 8895 ( 4 x 2.5 GHz Exynos M2 + 4 x 1.7 GHz Cortex-A53 )

28 / 37 Bağlantı: 802.11 a, b, g, n, ac, Bluetooth 5, NFC, USB Type-C

29 / 37 Boyut: 148.9 x 68.1 x 8 mm

30 / 37 Ağırlık: 155 gram

31 / 37 4 GB RAM

32 / 37 GALAXY S8 PLUS'IN ÖZELLİKLERİ 64 GB GB depolama alanı (microSD desteği)

33 / 37 Batarya: 3500 mAh

34 / 37 İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat

35 / 37 İşlemci: Exynos 8895 ( 4 x 2.5 GHz Exynos M2 + 4 x 1.7 GHz Cortex-A53 )

36 / 37 Bağlantı: 802.11 a, b, g, n, ac, Bluetooth 5, NFC, USB Type-C