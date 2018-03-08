Instagram'ın müthiş özelliği! Profiline giren herkes bir bir...

Milyonları ilgilendiren gelişme gündeme bomba gibi düştü!

Instagram'ın müthiş özelliği

1 / 19 Artık Instagram'a girince ne göreceksiniz?

2 / 19 Instagram'da bugüne kadar attığınız tüm fotoğraflar ve mesajları artık tek bir tuşla indirebileceksiniz. Böylece hesabınızı kapatsanız veya fotoğrafları silseniz bile yedeğiniz hep sizinle olacak.

3 / 19 İşte Instagram'ın yeni yedekleme ekranı...

4 / 19 Instagram’a gelecek bir diğer yenilik ise arama filtresi olacak. Mesaj kutusunda arama özelliği bir süredir kullanımda ancak bu yenilik ile aramalar filtrelenebilecek. Bunların arasında ise dikkat çeken filtre “Starred” oldu. Arama filtresini kullanarak, gelen kutusu, okunmamış mesajlar ve yıldızlanan mesajlar olarak arama yapabileceksiniz. Instagram’a gelecek bir diğer yenilik ise Yıldızlı Mesajlar olacak. Bu alanı kullanarak, size gelen ve sonradan aramak zorunda kalmak istemediğiniz tüm mesajları bu alanda toplayabileceksiniz.

5 / 19 Instagram profilinizi ziyaret edenleri görün! Instagram profil sayfalarındaki bu işareti fark ettiniz mi? Instagram'ın bomba özelliği içinde gizli! Bakın öyle bir işe yarıyor ki...

6 / 19 Öncelikle bir dizi ayar yapmanız gerekiyor. İlk olarak Ayarlar'a girin ve İşletme Profiline Geç'i seçin.

7 / 19 Ardından Sayfa Seç butonuna tıklayın.

8 / 19 Burada kendinize ait bir Facebook sayfası seçmeniz gerekiyor.

9 / 19 Ardından İleri'ye basın.

10 / 19 Şimdi de e-posta ve adres bilgilerini dolduralım. Telefon numaranızı gerekmedikçe paylaşmayın; çünkü herkes bu numarayı görecek!

11 / 19 Profiliniz dışarıya kapalıyla açmanız gerekiyor; aksi halde bu özelliği kullanamazsınız! O nedenle Gizliliği Değiştir sorusunu görünce Tamam'a basın.

12 / 19 Şimdi profil sayfanızı kontrol edin. Evet o simgeler gelmiş; ayrıca da Tanıtımını Yap butonu da eklenmiş!

13 / 19 Dikkat edeceğiniz üzere e-posta bilgisi girdiğimiz için profil sayfamızda e-posta gönder butonu da yer alıyor.

14 / 19 Yukarıdaki tuşa bastığımızda sizi kaç kişinin takip ettiğinden öte bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Örneğin fotoğraflarınızın kaç kez görüntülendiğini, profilinizdekilerinin yüzde kaçının erkek/kadın olduğu gibi detaylı bilgiler burada...

15 / 19 Profil sayfanızı son bir haftada ziyaret edenlerin sayısını da yine bu kısımdan öğrenebiliyorsunuz!

16 / 19 Şimdi de daha önce paylaştığınız herhangi bir fotoğrafa bakın. Altta İstatistikleri Gör butonunu göreceksiniz!

17 / 19 Buna bastığınızda sadece o fotoğrafa özel bilgileri görüntüleyebileceksiniz. Mesela o fotoğrafı görüp sizin profil sayfanızı görenlerin sayısını öğrenebilirsiniz.

18 / 19 Instagram'da paylaştığınız Hikayeler'le ilgili de daha detaylı rakamlar alabilirsiniz. Örneğin bir hikayenizi kaç kişinin gördüğünü görebiliyorsunuz; ancak bir hikayenizin kaç kez görüntülendiğini merak ediyor musunuz? Aynı kişinin 5 kez hikayenize bakma ihtimalini unutmayın!