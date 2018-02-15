Musk uzaya gizli bir şey daha yollamış!

Elon Musk yine yaptığıyla şaşkınlık yarattı...

Uzaya meğer bunu da yollamış

1 / 35 Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Falcon Heavy test uçuşuyla beraber Tesla Roadster'ını uzaya fırlatan Elon Musk, Roadster'ının içerisine ilginç bir cihaz daha yerleştirmiş.

2 / 35 Elon Musk'ın Tesla Roadster'ı, Falcon Heavy göreviyle beraber uzaya gönderilen tek ilginç cisim değilmiş. Çok fazla sözü edilmemiş olsa da SpaceX'in, 6 Şubat günü uzaya çok enteresan ikinci bir yük daha gönderdiği bugün ilk kez ortaya çıktı. Peki Elon Musk ve SpaceX'in pek sözünü etmediği gizemli cisim tam olarak ne?

3 / 35 Fotoğrafta görmüş olduğunuz bu ilginç cisim en basit anlamıyla bir depolama cihazı. Yaklaşık bir madeni para boyutunda olan "Arch" isimli cihaz, Southampton Üniversitesi'nde görev yapan İngiliz bilim insanları tarafından uzun süreli veri arşivleme amacıyla kuvars kristalleri kullanılarak dizayn edilmiş. Küçük bir DVD diskini andıran Arch, uzayın zorlu şartlarında hiç bozulmadan milyarlarca yıl kalabiliyor.

4 / 35 Southamtpon Üniversitesi araştırmacıları, Arch'ın yapımında kullanılan teknolojiyle beraber yalnızca 3.5 inçlik bir alanda teorik anlamda tam 360 terabayta kadar veri depolanabileceğini ve depolanan bu verinin ekstrem koşullar altında en az 14 milyar yıl boyunca saklanabileceğini söylüyor.

5 / 35 Elon Musk'ın Tesla Roadster'ının içinde şu anda yaklaşık saatte 12.908 kilometre hızla hareket etmekte olan minik depolama cihazı Arch, bünyesinde bir kütüphane barındırıyor. Arch cihazının geliştirileri tarafından "The Solar Library" (Güneş Kütüphanesi) ismi verilen bu kütüphanenin en ilginç içeriği ise ünlü bilim kurgu yazarı Isaac Asimov'un klasik Vakıf üçlemesi. Tabi Arch geliştiricilerinin özellikle Vakıf üçlemesini uzaya göndermelerinin arkasında sembolik bir neden var.

6 / 35 Galaktik bir imparatorluğun çöküşünü konu alan Asimov'un orijinal Vakıf üçlemesinde; serinin başkahramanı sayılabilecek Hari Seldon, galaksinin dört bir köşesine yayılmış insanları bir arada tutan dev imparatorluğun çökmek üzere olduğunu görmesinin ardından insanlığın bilgisini ve tarihini yok olmaktan kurtarmak için zorlu bir yolculuğa atılıyor.

7 / 35 Matematiksel veriler kullanarak geleceği görme yeteneğine sahip bir psikotarihçi olan Seldon, on binlerce yıl süren planıyla insanlık kültürünü imparatorluğun çöküşüyle ortaya çıkan kargaşada korumaya ve genişletmeye çalışıyor.

8 / 35 Mars'a gönderilen Tesla Roadster'ın geleceği ise parlak değil. Bakın uzayda olduğu sürece otomobilin başına neler gelecek neler.

9 / 35 Uzay düşündüğünüz kadar boş bir yer değil. Bu durum sadece insanları tehlikeye atmıyor, boşlukta sürüklenen milyonlarca tehlikenin atası olan radyasyon da var. Elon Musk’ın Falcon Heavy roketiyle temsili bir yük olarak uzaya gönderdiği Tesla Roadster, sadece bir yıl içinde darmadağın olabilir.

10 / 35 Elon Musk’ın koyu kızıl rengindeki kişisel Tesla’sı, direksiyonunda temsili bir uzay kâşifiyle beraber artık uzayda. Tarihi bir roket denemesini başarıyla gerçekleştiren SpaceX ekibi şu an bu başarıyı kutluyor. Fakat uzaydaki Tesla’ya bundan sonra ne olacak sorusu kafaları kurcalıyor.

11 / 35 Dünya’dan epey uzakta, Mars’a yakın bir yörüngede konumlanacak olan aracın hiçbir engelle karşılaşmaması durumunda 1 milyar yıl kadar sapasağlam durması bekleniyor. Bunu biz değil bizzat Musk söylüyor. Bu aracın başarılı bir şekilde uzayda olmasını sağlamak için aşılması gereken ilk engel zaten fırlatmaydı. Fakat ikinci ve en büyük etmen, insan kontrolü dışında etki eden radyasyon faktörü.

12 / 35 Musk, gazetecilere verdiği demeçte %50’lik şanslarının olduğunu söylemişti. Bu aşama her ne kadar başarılı olsa da içinde temsili bir insan figürü bulunan üstü açık Tesla için şans daha da düşük.

13 / 35 Mars’a yakın bir yörüngeye oturtulana kadar Tesla Roadster, 6 ay boyunca yol alacak. Bu yolculukta, radyasyon haricinde pek çok sorunla da karşılaşabilir. Uzayda başı boş şekilde dolaşan irilli ufaklı sayamayacağımız kadar çok asteroid var. Bu asteroidler, bazen kurşundan binlerce kat daha hızlı seyrediyorlar. Çoğunu atmosferimize girdiklerinde alevler içerisinde izliyor ve buna göktaşı yağmuru adını veriyoruz.

14 / 35 Ancak bu çarpışmaların etkisini yok saysak ya da Roadster beklenen kötü senaryolardan sağ çıksa bile radyasyon faktörü onu zorlayacak.

15 / 35 Karbon içeren bölgelerin tamamı uzaydaki çeşitli seviyelerde bulunan radyasyona maruz kalacak. Bu malzemeler, büyük ölçüde karbon-karbon ya da karbon-hidrojen bağları ile bir araya gelirler. Yıldızların ışınım enerjisi, bu bağların kopmasına neden olabilir. Bu durumda aracın neredeyse her parçasında bulunan karbon elementinden dolayı, Roadster ve Spaceman kum gibi dağılabilir.

16 / 35 Peki Musk'ın bundan sonraki hedefi ne? SpaceX ve Elon Musk, bu yıl Dragon uzay aracıyla mürettebat taşımayı ve Big Falcon Rocket'in de (BFR) 2019'daki test uçuşları için hazırlıklara başlamayı planlıyor.

17 / 35 SpaceX, Falcon Heavy'nin geliştirilmesi için 7 yıl süresince 500 milyon dolar harcadı. Bu roket en yakın rakibi United Launch Alliance şirketinin geliştirdiği Delta IV'ün iki katı yük taşıyabiliyor ve daha düşük maliyetli.

18 / 35 Musk, salı günü roketin uzaya gönderilmesinden sonra basına açıklamasında "Falcon Heavy yeni bir yük kategorisi başlattı. Dünyadaki tüm roketlerin iki katından fazla yük taşıyabiliyor ve Pluto ve ötesine kadar yük fırlatabiliyor" dedi.

19 / 35 Falcon Heavy yörüngeye 64 ton ağırlığında yük fırlatabiliyor. Bu kapasite, SpaceX'in alçak dünya yörüngesine daha ağır uydular fırlatmasının ya da daha yüksek sabit yörüngelere ulaşmasının önünü açabilir.

20 / 35 Musk bir sonraki Falcon Heavy'nin üç ila altı ay sonra fırlatılabileceğini söyledi.

21 / 35 Ancak bu hafta gerçekleşen fırlatmada iki şey yolunda gitmedi. Biri üçlü motorun ana çekirdeği deniz üstündeki platfoma inmeyi başaramayarak Atlas Okyanusu'na düştü.

22 / 35 İkincisi de Falcon Heavy'nin taşıdığı Musk'ın Tesla Roadster arabası planlandığı gibi Mars'ın yörüngesine değil asteroit kuşağına uzanan bir yörüngeye girdi.

23 / 35 Falcon Heavy'nin 2018 yılında iki misyonu daha var: Telekomünikasyon uydusu Arabsat 6A'nın fırlatılması ABD Hava Kuvvetleri'nin Uzay Test Programı 2 SpaceX'in uçuş programında ayrıca Immarsat ve Viasat şirketlerine ait uyduların taşınması da bulunuyor.

24 / 35 Özel şirketlerin yanı sıra SpaceX'in ABD ordusuna ait ulusal güvenlik görevlerini de yerine getirmesi planlanıyor. SpaceX ABD ordusu için ilk Falcon 9 görevlerini 2017 yılında başlatmıştı.

25 / 35 SpaceX, 2018 yılının sonuna doğru Falcon 9 ve Dragon görevleriyle astronotları uzaya taşımayı hedefliyor.

26 / 35 SpaceX NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) mürettebatsız kargo teslimat misyonlarını yıllardır gerçekleştiriyor. 2014 yılında NASA Amerikan astronotlarını uzaya göndermesi için Hawthorne ve Boeing şirketlerini seçti.

27 / 35 Musk mürettebatlı Dragon projesinde büyük ilerleme sağladıklarını söylüyor. Musk "Bu yılın sonunda mürettabatı yörüngeye göndermeyi planlıyoruz. Teçhizat sanırım hazır olacak" dedi.

28 / 35 Musk mürettebatın Falcon Heavy ile uzaya gönderilen cansız manken 'Starman' ile aynı astronot giysilerini giyeceğini söyledi.

29 / 35 Son olarak Musk BFR megaroketini Mars'ta koloni kurulması için kullanmak istiyor.

30 / 35 Kağıt üstünde BFR, tüm megaroketlerin son modeli. 31 SpcaceX Raptor motorunun kullanılacağı devasa bir uzay aracı. Falcon Heavy, şirketin ürettiği 27 Merlin motorunu taşıyordu.

31 / 35 Roketle birleştirilmiş uzay gemisi 106 metre uzunluğunda ve alçak dünya yörüngesine 150 ton yük taşıyabilecek.

32 / 35 Bu, NASA'nın Ay'a gönderdiği Saturn V roketinden daha güçlü. Uzay gemisi 100 yolcu taşıyabilecek ve uzay aracı dünya çevresinde süper hızlı yolculuklar için kullanılabilecek.

33 / 35 Musk bu hafta BFR hazırlıklarının çok iyi gittiğini ve şirketin artık astronotları ve uzay misyonları için son modeli Falcon Heavy'i kullanmayı planlamadığını açıkladı. Musk "Depoyu doldurursak gemi tek aşamada yörüngeye çıkabilir" dedi.

34 / 35 Uzay gemisinin 2019 yılında kısa uçuşlar yapmaya hazır olabileceğini söyleyen Musk, testlerin büyük olaslıkla şirketin Teksas eyaletinin güneyinde Brownsville yakınlarında gerçekleşeceğini söyledi.