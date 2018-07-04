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Tesla Model 3 için sıradaki hedef: 6000

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.07.2018 10:49 | Son Güncelleme

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın CEO’su Elon Musk, Pazar günü çalışanlarına attığı e-postada, uzun zamandır aşılamayan Tesla Model 3 haftalık üretim hedefinin başarıya ulaştığını açıkladı. İşte detaylar.

Tesla Model 3 için sıradaki hedef: 6000

Tesla, uzun zamandır içinden çıkamadığı üretim cehenneminden nihayet çıktı. Yılın ikinci çeyreğinin son haftasında tam 5031 Tesla Model 3 üreten ABD’li üretici uzun zamandır hedeflediği üretim rakamına ulaştı. Şirket için son derece kritik bir öneme sahip olan bu hedefin aşılması çalışanlara, müşterilere ve hatta yatırımcılara derin bir oh çektirdi.

Öte yandan Tesla için mücadele daha yeni başlıyor. Şirketin haftalık 5000 hedefini aşarak kritik bir dönüm noktasına ulaştı. Ancak bundan sonrası çok daha önemli. İki yıldır arabalarını teslim almak için bekleyen yüz binlerce müşteri var.

Ancak en nihayetinde bu rakamın acilen 10.000’e ulaşması gerekiyor. Tesla bu üretim rakamlarını koruyabilir ve sağlıklı bir biçimde arttırabilir ise ABD’nin en değerli otomobil üreticisi olma yolunda büyük bir mesafe kat etmiş olacak. Tesla geçtiğimiz yıl ABD’li otomotiv devleri General Motors ve Ford Motors Company’i geri bırakarak 58.2 milyar dolar şirket değeri açıklamıştı.

Son olarak üretim hedefinin aşılması borsaya direkt olarak yansıdı diyebiliriz. Pazartesi günü New York Borsası’nda %3.1 oranında yükselen şirket hisseleri 353.26 dolar seviyesine ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Tesla Elon Musk

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