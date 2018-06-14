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Waymo, gözüne Avrupa’yı kestirdi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.06.2018 11:04 | Son Güncelleme

Alphabet Inc. bünyesinde otonom otomobiller geliştiren Waymo, merkezinin de bulunduğu ABD’nin dışına çıkarak otonom sürüş hizmetlerini Avrupa’ya doğru genişletmeyi planlıyor. İşte detaylar

Waymo, gözüne Avrupa’yı kestirdi!

Geçtiğimiz günlerde Avrupa’da düzenlenen bir kongrede konuşan Waymo CEO’su John Krafcik, Avrupa’da yeni bir ortak aradıklarını açıkladı. Krafcik, Avrupa’da anlaşacakları yerel bir ortak ile işbirliği içerisinde oluşturacakları tamamen otonom araç filosu ile yeni bir mobilite hizmeti sunmayı planlıyor.

Waymo , otonom sürüş teknolojilerine ABD’de güçlü bir konuma sahip. Kaliforniya merkezli şirket çok yakında San Francisco ve Phoenix şehirlerinde mobilite hizmetleri sunmaya başlayacak. Waymo’nun şimdilerdeki yeni önceliği Avrupa. Şirket son dönemde Avrupa’da yaptığı yatırım araştırmalarında Avrupa’nın politik ortamını değerlendirirken bir yandan da otonom teknolojilerle ilgili mevzuatları inceliyor.

ABD’li şirketin yeni odak noktasının Avrupa kıtası olacağı daha önceden tahmin edilebilir bir durumdu. Çünkü şirket, uzun zamandır Jaguar Land Rover ve Fiat Chrysler Automobiles gibi iki büyük stratejik ortaklığa sahip. Hatta şirketin hali hazırda Jaguar I-Pace SUV için otonom sürüş yazılım sözleşmesi mevcut.

Kurulduğu 2009 yılından bu yana birçok otonom sürüş testi gerçekleştiren ABD’li şirket, toplamda 7 milyon kilometrelik otonom sürüş testini kamuya açık yollarda tamamladığını açıkladı. Yapılan testlerde Chrysler, Toyota, Lexus ve Jaguar gibi markaların araçları da kullanıldı.

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alphabet Waymo

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