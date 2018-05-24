Bursa eski Emniyet Müdürü Kahya'ya FETÖ davasında 8 yıl hapis

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan Bursa eski İl Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya, İl Vergi Dairesi eski Başkanı İbrahim Saydam'ın da aralarında olduğu, 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılamasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan Ali Osman Kahya'ya toplam 8 yıl 1 ay 15 gün, İbrahim Saydam’a 6 yıl 3 ay, eski Bursa İl Sağlık Müdür Yardımcısı Yusuf Ziya Leventoğlu’na ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, Saydam’ın tahliyesine karar verdi. Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz sonrası başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında, Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından dava açılan tutuklu sanıklar Bursa eski İl Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya, İl Vergi Dairesi eski Başkanı İbrahim Saydam, İl Sağlık Müdürlüğü eski yardımcılarından Yusuf Ziya Leventoğlu ile tutuksuz yargılanan Faruk Öztürk'ün karar aşamasına gelen yargılamasına devam edildi. Tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, sanıklar yöneltilen suçlamaları kabul etmeyip tahliye ve beraatlarını talep etti.
Duruşmaya kısa süre ara veren mahkeme heyeti, 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan Ali Osman Kahya'ya 8 yıl 1 ay 15 gün, Yusuf Ziya Leventoğlu'na 7 yıl 6 ay, İbrahim Saydam'a ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Saydam'ın tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, Faruk Öztürk'ün dosyasını ise tefrik etti.
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