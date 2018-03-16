Kapkaç şüphelisini, güvenlik kamerası kaydı yakalattı

Olay, geçen salı günü saat 15.00'te, ilçeye bağlı Akhan Mahallesi'nde meydana geldi. A.O.Ç. (20) ile yanındaki ismi öğrenilemeyen arkadaşı, minibüsten inen, kolunda çantası bulunan Suriyeli kadını takip etmeye başladı. A.O.Ç., Suriyeli kadının, yolunun karşısına geçmeye çalıştığı sırada kolundaki çantayı kapıp, kaçmaya başladı. Çantası çalınan Suriyeli kadın, şok yaşarken, yanındakiler de şüphelinin peşinden koştu; ancak yakalayamadı. A.O.Ç.'nin (20) kapkaç yaptığı anlar, çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI



İhbar üzerine olayla ilgili soruşturma başlatan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyip, şüphelinin kimliğini tespit etti. A.O.Ç. ile yanındaki arkadaşı, olay yeri yakınlarında yakalanıp, gözaltına alındı. A.O.Ç. ve arkadaşı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.O.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, arkadaşı ise serbest bırakıldı.

DHA