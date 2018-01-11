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Kars’ta fırtına felaketi: Kıyamet koptu... Tarif edemem söktü attı!

YAŞAM HABERLERİ | 11.01.2018 10:45 | Son Güncelleme 4 saat önce

Kars’ta etkili olan fırtına çatıları yerinden sökerek metrelerce uzağa savurdu. Fırtınada 15 ev zarar görürken, telefon direkleri kırıldı, elektrik telleri koptu. Kars merkeze bağlı Halefoğlu köyünde etkili olan fırtına, yaklaşık 15 evin çatısını yerinden söktü. Direklerin kırıldığı, bazı evlerin hasar gördüğü fırtınada can kaybı yaşanmazken, Mustafa Dülgeroğlu isimli köylüyle ait atölyenin çatısı tamamen uçtu, atölyedeki malzemeler de zarar gördü.

Halefoğlu köyünde gece başlayan, yaklaşık 1 saat süren fırtına telefon direklerini kırdı, elektrik tellerini de kopardı. Fırtına, çatıları ve demirleri yerinden sökerek metrelerce uzağa savurdu. Evlerinden dışarı çıkamayan köylüler ise panik yaşadı.

'FIRTINA VURDU, SÖKTÜ'

Akşamüzeri rüzgarın etkili olduğunu ifade eden Aziz Bozkurt, "Akşam hafif bir rüzgar oldu. İlerleyen saatlerde kıyamet koptu. Ben dedim zelzele oldu. Deprem olacak, dışarı çıkamıyorum. Birden çatılar uçtu. İçeri kaçtık. Tarif edemem fırtına, vurdu, söktü, betonları söktü attı" dedi.

Evi hasar gören Adem Kaskurt, "Tarif edilemez bir korku yaşadık. Ne oluyor, kıyamet kopuyor. Anlayamadık, çocuklar bize sarıldı. Baba anne diye ağladılar. Bütün demirleri hepsini savurdu buralara. Sabaha kadar uyuyamadık. Valimize sesleniyorum halkımız şuanda, köylümüz mağdur bir durumda, kışın ortasında eli kolu bağlanmış bir şekilde kalmışız. Toplam 10-15 evin çatısı uçtu" şeklinde konuştu.

Gece yarısı atölyesinin çatısının uçtuğunu belirten Mustafa Dülgeroğlu, "Fırtına çatının hepsini uçurdu. Malzemeler zarar gördü, kablolar koptu işte bu halde görüyorsunuz. Geçimimi atölye ile sağlıyorum. 5 kız çocuğuna bakıyorum. Köyün en fakiri benim" şeklinde konuştu.

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Merkeze bağlı Halefoğlu köyünde etkili olan ve hızı saatte 150 kilometreyi bulan fırtına önüne ne geldiyse yıktı geçti. Çatıların uçtuğu, direklerin kırıldığı köyde can kaybı olmaması ise teselli oldu.

Kışın ortasında evlerinin çatıları uçan köylüler yetkililerden yardım bekliyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kars fırtına doğal afet halefoğlu köyü

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Geçmiş olsun. Tek teselli can kaybımız yok.
haber başlığını görünce kadına şiddet sandım
ABD'de prefabrik konutları temelinden söküp havaya kaldıran ve hortumun içine alan kasırgalar oluyor ama memleketimizde de son yıllarda güçlü fırtınalar ve hortumlar olmaya başladı.
cok gecmiş olsun allahım yar ve yardımcıları olsun şunuda eklemek istiyorum ali ağaoğlu denen şahıs sevgilisine tirilyonluk ev araba alıyor torunu yaşta kızla evleniyor daha ismini sayamadım milletin parasıyla faizcililkle buralara gelen kişiler bunları görmezden geliyor ama şunu bilsinler ağlayanın malı gülene kalmaz elbet cıkar Kurban olum o Allaha yerini zamanını vaktini bekliyor.
ah memeleketim ne oldu sana
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