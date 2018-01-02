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Merdivenleri yol gibi kullandı! Görenler gözlerine inanamadı

YAŞAM HABERLERİ | 02.01.2018 13:52 | Son Güncelleme 46 dakika önce

İstanbul Kadıköy'de bir kamyonet sürücüsü, caddeye kestirmeden inmek için akıllara durgunluk veren bir yol seçti. Yayaların kullandığı merdivene inen sürücünün tehlikeli sürüşü cep telefonu kameralarına yansıdı.

Akıllara durgunluk veren olay İstanbul Kadıköy’de meydana geldi. Gideceği yöne kestirmeden gitmeye çalışan bir kamyonet sürücüsü, yolu kullanmak yerine yayalar için yapılan merdiveni kullandı. Kemal Sunal filmlerini anımsatan olayda sürücünün kamyoneti ile merdivenlerden ağır ağır inişi cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntüler de kamyonetin ağır ağır merdivenlerden indiği görülüyor. Bu sırada okuldan çıkan iki çocuğun da merdivenlerden yayan olarak çıkmaya çalıştığı görülüyor.

Olası bir faciadan dönülen görüntüleri çeken kişinin ise “Adam normal yoldan inmeyi tercih etmemiş kaldırımı tercih etmiş. Çocuklar da gel git yapıyor. Tehlikenin farkında değiller. Allah akıl fikir versin” şeklinde tepkisini dile getirdiği görülüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadıköy merdiven istanbul

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
Geri zekalı yurdum insanı.
mal ötesi yok
@alieker37 AKP BU KADAR YANLISA RAGMEN NASIL İKTİDARDA OLABİLİOR DİYE HAYRETE DUSENLERE EN GUZEL CEVAP... İŞTE BİZDEKİ AKIL ORTALAMASI İSTE BU KADAR
Desteklediği partiyi sorun hiç şaşırmayacaksınız.
@alieker37 seninle biz aynı atmosferde nasıl nefes alabiliyorsak akpde iktidarda kalıyo. hayır aga olayı nasıl akp ye bağladın. birileri sana paramı ödüyo ilk haberde akpyi kötüle diye. şakamısın sen aga
Bu hareketin bir cezası olmalı.
Aklısıra uyanıklık yapıyor,mercimek beyinli mahluk!!!
Taşıyıcı 2018 türkiyede bir ilki deniyor:))
Ben ve benim gibi normal vatandaşlarda bu zeka özürlüler yüzünden Dünyaya rezil oluyoruz.Mecburmuyuz bunların yüzünden Türkler toplum kurallarını bilmez,barbardır gibi aşağlayıcı damgalar yemeye?Şimdi bu olayı gören bir yabancı bu nasıl ülke,bu ne rahatlık bu ülkede buna izin veren kanunmu var diye aklından geçirmezmi?İnşallah gereken cezayı alırda bir daha direksiyon başına geçemez.
görüntülerden tespit edilip cezai işlem yapılmalı burası muz cumhuriyeti değil bu nedir ya nasıl bir zihniyettir yazık ..
iŞTE EVİRE ÇEVİRE DÖVÜLECEK KİŞİ HEMDE TOPAL EŞEK SUDAN GELİNCEYE KADAR VE TÜM TELEVİZYONLARDAN DA YAPTIĞINI YAYINLAYIP YEDİĞİ SOPAYI DA CANLI YAYINLAMAK ŞARTIYLA Kİ BAŞKALARINA ÖRNEK OLSUN HİÇ KİMSENİN HAYATINI ZORA SOKMASIN KENDİ CANINI DA TEHLİKEYE ATMASIN
Kestirme dedi 2,5 saatte indi maşallah
KESTİRMEDEN GİDİP YAKITTAN VE ZAMANDAN KAR EDEYİM DERKEN ASLINDA DAHA ÇOK ZARAR EDİYOR FARKINDA DEĞİL ANNE SÜTÜ ÇOK ÖNEMLİ
NE KIRIKLAR VAR ALLAH'IM SEN AKIL, FİKİR VER.
Bu şahsın ehliyetini ÖMÜÜÜÜR BOYU İPTAL ETMEK LAZIM.
belki de merdivenlere düştü geri kurtaramadı, mecburen aşağıya iniyor.
Adam şoför şoför :))
ARTIK İSTANBUL BAŞTA OLMAK ÜZERE KURAL KAİDE KANUN TANIYAN YOK.
ülkenin genel uyanıklık ve mezarcılık profili neredeyse bu.. mercimek bile büyük kalır bundaki beyin ölçüsüne
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