Merdivenleri yol gibi kullandı! Görenler gözlerine inanamadı

Akıllara durgunluk veren olay İstanbul Kadıköy’de meydana geldi. Gideceği yöne kestirmeden gitmeye çalışan bir kamyonet sürücüsü, yolu kullanmak yerine yayalar için yapılan merdiveni kullandı. Kemal Sunal filmlerini anımsatan olayda sürücünün kamyoneti ile merdivenlerden ağır ağır inişi cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntüler de kamyonetin ağır ağır merdivenlerden indiği görülüyor. Bu sırada okuldan çıkan iki çocuğun da merdivenlerden yayan olarak çıkmaya çalıştığı görülüyor.
Olası bir faciadan dönülen görüntüleri çeken kişinin ise “Adam normal yoldan inmeyi tercih etmemiş kaldırımı tercih etmiş. Çocuklar da gel git yapıyor. Tehlikenin farkında değiller. Allah akıl fikir versin” şeklinde tepkisini dile getirdiği görülüyor.
(İHA)
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