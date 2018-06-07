Meteoroloji'den son dakika kritik kavurucu sıcaklık uyarısı! Yurtta hava nasıl olacak?

Özellikle sahil kesimlerde 6 derece birden artacak olan sıcaklığın 42 dereye kadar çıkacağı belirtildi. Antalya Meteoroloji Bölge Müdürü Davut Öztürk ise, "Yaşlılar, kronik hastalar, çocuklar ve hamileler saat 11-16 arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalıdır. Kepez, Serik ve Döşemealtı'nda bu sıcaklıkları 40-42 derece olarak görebiliriz" uyarısını yaptı.
Ramazan ayını serin bir havada geçiren Antalya’da önümüzdeki 3 gün kavurucu sıcaklıkların etkili olması bekleniyor. Turizmin başkenti Antalya, hafta sonunu mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üstünde geçirecek. Sahil kesimlerinde 6 derece kadar yükselecek olan sıcaklık bazı ilçelerde ise 8-9 derece birden yükselecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere gören Antalya’nın Serik, Aksu, Döşemealtı, Kepez başta olmak üzere bir çok ilçesinde sıcaklık değerleri 42 dereceye kadar yükselecek. En yüksek sıcaklıkların ise yine 42 derece ile Kepez ilçesinde ölçülmesi tahmin ediliyor. Antalya’da bugün havanın az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde Isparta ve Burdur çevrelerinin yer yer parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor. Rüzgarın ise kuzey, öğle saatlerinde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esecek.
Antalya Meteoroloji Bölge Müdürü Davut Öztürk, önümüzdeki 3 gün içerisinde Türkiye'nin ve Antalya'nın sıcak hava dalgasının etkisi altına gireceğini kaydederek, "Haziran ayı sıcaklık ortalamamız 26-27 derece olarak ölçüldü. 31 dereceye kadar çıktı. Pazar gününe kadar sıcaklıklar artacak. Mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredecek. Kepez, Serik ve Döşemealtı'nda bu sıcaklıkları 40-42 derece olarak görebiliriz. Hafta sonu Muratpaşa merkez için de sıcaklık 36-39 arasında gerçekleşecek. Bu üç gün içerisinde yaşlılar, kronik hastalar, çocuklar ve hamileler saat 11-16 arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalıdır. Çıkmak isteyenler de mutlaka korunsun. Pazartesi gününden itibaren havalar mevsim normallerine dönecek. Çok etkili olmamak şartı ile yağmurlu hava gelecek" açıklamasını yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, İstanbul'da en yüksek sıcaklık 31 dereceyle cumartesi günü görülecek. İstanbul'dan en düşük sıcaklık ise 28 dereceyle pazar günü yaşanacak.
Öte yandan Meteoroloji'nin hava tahmin raporuna göre İstanbul'da yağış beklenmiyor.
Hafta sonuyla birlikte yurdun büyük çoğunluğuna güneş hakim olacak. Cumartesi güneşli havalar sürerken pazar günü yeni bir yağışlı hava dalgası yurdu etkilemeye başlayacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Trakya kesimi, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Balıkesir, Zonguldak, Bartın, Sinop ve İnebolu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporda, Ramazan Bayramı'nda havlar yurdun güney ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek.
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