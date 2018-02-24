Ölü bulunan turizmcinin balkondan düşme anı kamerada

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA) - ANTALYA'da, kendisinden 2 gündür haber alınamayan turizmci Ersan Kenaroğlu (44), evinin önündeki otopark giriş boşluğunda ölü bulundu. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, Ersan Kenaroğlu'nun oturduğu dairenin balkonundan beton zemine düştüğünü tespit etti.
Olay, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2159 Sokak'taki Erguvan Konutları A Blok'ta meydana geldi. Çeşitli otellerde genel müdürlük yapan Ersan Kenaroğlu'dan iki gündür haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine belirtilen adrese giden polis ve sağlık ekipleri, Kenaroğlu'nu oturduğu 2 katlı binanın garaj girişinde yerde yatarken buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde, Kenaroğlu'nun yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Yaklaşık 1 yıl önce eşinden ayrılan 2 çocuk babası Ersan Kenaroğlu'nun cesedi, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.
DÜŞME ANI KAMERADA
Olayla ilgili araştırma başlatan polis, sitedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde, binanın birinci katında oturan Ersan Kenaroğlu'nun beton zemine düşme anı ortaya çıktı. Görüntülerde, Kenaroğlu'nun ayağında ayakkabının olmadığı, sadece çorabının olduğu anlaşıldı.
FOTOĞRAFLI
Ünlü anket şirketi sahibinden bomba Meral Akşener açıklaması
Anadolu Ajansı’ndan Erdoğan’a “Seçilmiş diktatör” mesajı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan flaş ABD açıklaması: Biz uzlaşıya hazırız
Pendik'te koca dehşeti! Eşi, baldızı ve 15 yaşındaki oğlu...
ÖSO askerinin imha etmeye çalıştığı patlayıcı böyle infilak etti
ABD'den son dakika Kudüs kararı!
Sağlık personellerinden skandal video! Kürtçe ağıtla dalga geçtiler
Göbek deliği için servet harcıyorlar
WhatsApp'ta yeni dönem başlıyor: WhatsApp grubu olanlar dikkat!
7 yıl boyunca tecavüzcüsünün esiri oldu! Sonunda özgürlüğüne kavuştu
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan gündemi sarsacak sözler!
Okuyucu Yorumları 0 yorum