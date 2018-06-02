Samsun'da kamyonet traktöre çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Bafra ilçesinde tomruk yüklü kamyonet, freninin boşalması sonucu traktöre çarptı. Kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan Uluağaç Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre tomruk yüklü Ali Karagöl yönetimindeki 55 JL 389 plakalı kamyonet, freninin boşalmasıyla sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu İhsan Çalkur yönetimindeki 55 FT 227 plakalı traktöre çarptı. Kaza sonrası Ali Çalkur ve oğlu Hikmet Çalkur hayatını kaybederken, Yadigar Yavuz, sürücü İhsan Çalkur ve Gülizar Çalkur yaralandı. Yaralılar, ambulansla Bafra İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada hayatını kaybeden baba ile oğlu ise hastane morguna kaldırıldı. Jandarma kaza sonrası kamyonet sürücüsünü gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.

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