Tekirdağ’da 691 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Tekirdağ’da 691 şüphelinin tutuklandığını söyledi.

Vali Mehmet Ceylan, Tekirdağ Polisevi’nde düzenlenen 2017 yılı değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, FETÖ’ye yönelik yapılan operasyonlar hakkında bilgi verdi. Ceylan, "Tekirdağ’da FETÖ/PDY operasyonları kapsamında, gözaltı karar alınan 2 bin 382 kişiden 691’i tutuklandı. Bin 99 kişi adli kontrol şartıyla, 352 kişi ise savcılık sorgusundan sonra serbest bırakılmıştır. 53 kişi halen gözaltında bulunurken, 187 kişi ise firari olarak aranmaktadır” dedi.

FETÖ soruşturması kapsamında Tekirdağ’da aralarında hakim, savcı ve kamu görevlisinin de bulunduğu 667 kişiyi mesleklerinden ihraç edildiğini ve 336 personelin ise görevden uzaklaştırıldığını belirten Ceylan, "Haklarında idari işlem yapılanlarla ilgili olarak, 49 hakim ve savcı, bir vali yardımcısı, iki kaymakam adayı, 179 öğretmen, 141 emniyet personeli, 45 Namık Kemal üniversitesi öğretim görevlisi, 22 müftülük görevlisi mesleklerinden ihraç edildi. İlimizde özel eğitim kurumlarında görevli 105 eğitim ve öğretim görevlisinin çalışma izinleri iptal edilmiştir. Kurumların soruşturmalarının sağlıklı şekilde yürütülmesi için toplamda 336 personel görevden uzaklaştırılmıştır. Bunlardan 191 kişi tekrar göreve iade edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Toplantıya Vali Mehmet Ceylan’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Suat Yıldız, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Şahin Karakaş, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Becerir, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hazan Kadir Kardaş, Tekirdağ Ergene Derin Deşarj A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Ceyhan, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Aysel Erkmen ile basın mensupları katıldı.