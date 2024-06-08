1,5 ayda 6 kilo vermişti... Ceyda Düvenci son pozlarıyla dikkat çekti! 'Yaz sana hazırım' dedi yorum yağdı

Son olarak Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek'in başrolünü paylaştığı Sakla Beni dizisinde canlandırdığı 'Filiz' karakteriyle adından söz ettiren Ceyda Düvenci özel hayatı ve verdiği kilolarla da gündemdeydi.

İĞNE İPLİĞE DÖNDÜ

Bülent Şakrak ile boşanmasıyla uzun süre konuşulan Düvenci boşanmanın ardından 1,5 ayda 6 kilo vermiş adeta iğne ipliğe dönmüştü. Ünlü ismin fit haline ise 'boşanma yaradı' yorumları yapılmıştı.

Şu sıralar radyocu Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açan Ceyda Düvenci şimdi de son pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Düvenci 'Yaz sana hazırım…' notu ile peş peşe paylaşım yaptı.

Ünlü ismin gönderisine kısa sürede; 'Harika görünüyorsun', 'Kadın güzelleşti resmen', 'Mutluluk size çok yakışıyor', 'Boşanmak iyi geldi' gibi yorumlar yapıldı.