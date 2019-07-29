1 Ağustos Aslan burcunda yeniay

1 Ağustos Perşembe günü Türkiye saatiyle 06:11’de 8 derece Aslan burcunda yeniay meydana geliyor. Hemen ardından saat 06:57’de bir müjdeli haber daha geliyor. Merkür retrosu artık sona eriyor. Tam da Ağustos’un başında böyle güzel haberlerin olması, yeni bir aya girerken herkese güzellikler getirecektir. Her zaman olduğu gibi 8° Aslan burcundaki yeniayın özelliklerine bakarak bizleri neler bekliyor inceleyelim. Bu yeniay özellikle aşk hayatımızda bize yeni sayfalar açtıracaktır. Artık o eski aşkı hatırlamak diye bir şey olmayacak. Yeni bir ilişki öyle tutkulu ve aşk dolu başlayacak ki hiçbir şey mutluluğumuza engel olamayacak. Yalnızlar, aşka küsmüş olanlar, ben artık kimseyi istemiyorum diyenler bir bir aşka kendini teslim edecek. Bu kadar aşk dolu bir giriş yapmamızın nedeni ise tabii ki yeniayın kontaklarından kaynaklanıyor. Yeniay oluştuğu esnada hemen yanında aşkın gezegeni Venüs yer alıyor. Sadece aşk değil, bu yeniay parayla ilgili de yeni kapılar aralayacaktır. Umulmadık bir anda maddi bir fırsat karşımıza çıkabilir. Venüs hariç yeniayın genel temasına baktığımızda çocuğumuzla ilgili konularda da yeni sayfalar açılacaktır. Bu bir eğitim veya sağlığında şifa bulması gibi konular olabilir. Özellikle bazı çiftler bu yeniayla beraber bebek sahibi olacaklarının müjdesini alabilirler.

Bu bereketli ve şans dolu yeniayda ufak bir nokta var ki ona dikkat etmemiz gerekiyor. Yeniay oluştuğu esnada Uranüs sert bir şekilde sahneye çıkıyor. Yeniaya yaptığı açı ani ve sabırsız davranmamız konusunda bizi etkileyebilir. Çünkü yeniayın ertesi günü Uranüs Venüs’le gergin açısını netleştireceğinden, bu güzellikler yaşayacağımız aşk, çocuk, para konularında ani tepkiler vermemiz durumu tersine çevirmemize neden olabilir. Kısacası bu kadar güzel haberle gelen bir yeniayda yapmamız gereken tek şey sabırlı olmaktır. Aşık oldunuz içiniz kıpır kıpır ve birçok şey sormak, öğrenmek istiyorsunuz. İşte bu esnada her şeyi oluruna bırakın. İlişki ilerledikçe merak ettiğiniz konuları öğreneceksinizdir. Uranüs’ün sert etkisini pozitife bile çevirmek sizlerin elinde olacaktır. Bir de son olarak sabit yıldızlarımız var mı hemen inceleyelim. Yeniayımız, Asellus australis ve Asellus borealis arasında meydana geliyor. İş hayatında başarı elde edebileceğimiz günlerde olacağız. Bu görünüm aynı zamanda ateşli hastalıklar ve nedensiz baş ağrıları yaşamamıza neden olabilir.

Uyarılar bir köşede dursun biz bu müjdelerin tadını çıkartalım. Her burcu hangi konularda yeni başlangıçlar bekliyor aşağıda bulabilirsiniz. Yükselen burcunuzu okumayı unutmayınız. KOÇ Aşk hayatınızda yeni başlangıçlar için destek veriyor olacak. Yeni bir hobiye başlamak isteyebilirsiniz. Çocuğunuzla ilgili sevinçli haberler alabilirsiniz. Aileye yeni bir bebek katılabilir. Şansa ihtiyacınız olan her konuda harekete geçebilirsiniz. BOĞA Aile yaşantınızda yeni bir sayfa açabilirsiniz. Bu bir yeni eve taşınma olabilir. Ailenizden birinin sevinçli haberi de tüm herkesi mutlu edebilir. Ailenize yeni bir birey katılabilir. İKİZLER Yeniayla beraber uzun zamandır beklediğiniz bir haber size gelebilir. Eğitim hayatınızda parladığınız bir dönemde olacaksınız. İletişimin ağırlıklı olduğu konularda çalışıyorsanız güzel fırsatlar karşınıza çıkabilir. YENGEÇ Bu yeniayla yeni gelirler elde edebileceğiniz fırsatlar karşınıza çıkabilir. Maaşınızda artış olabilir. Yeni bir iş fırsatı gelirinizin artmasını sağlayabilir. Ayrıca burcunuzda devam eden Merkür retrosu aynı gün 06:57’de sona eriyor. Özellikle sizler bu güzel enerjiyi daha da iyi hissedeceksiniz.

ASLAN Sizin burcunuzda oluşan bu görünüm hayatınızda yeni bir dönemin başladığını müjdeliyor. Yeni olan ne varsa artık önünüzde engel olmayacak. Tabii ki bunun için geçmişi tamamen silmeniz gerekiyor. Yeniayın yanındaki Venüs de aşk hayatınızda yeni bir sayfa açmanızı sağlayacaktır. BAŞAK Sağlığınızı ilgilendiren yeni bir gelişme yaşayabilirsiniz. Enerjinizi yükseltmek için kişisel gelişim çalışmalarına başlayabilirsiniz. Eskiyi artık tamamen bırakmanız gerekli, çünkü yeniay alacağınız yeni kararlarda size olumlu destek verecektir. Geçmişte ne yaptınız veya yapamadınız bunları unutup geleceğe baktığınızda, hedeflerinizden daha güzel yerlere geleceksiniz. TERAZİ Size şans ve bereket getirecek yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Yeniayda dilek dileyin gerçek olursa şaşırmayın. Dostlarınız vasıtasıyla hayatınızda yeni kapılar açılabilir. Onlar vasıtasıyla biriyle tanışabilir, hatta bu tutkulu bir aşka bile dönüşebilir. AKREP Geleceğinizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Uzun süredir yapmak istedikleriniz için harekete geçebilirsiniz. Kariyerinizde de yeni sayfalar açabilirsiniz. Yeni bir iş teklifi hem maddi hem de statü olarak sizi ileriye taşıyacaktır.