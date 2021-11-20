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1 buçuk yaşındaki çocuk 5'inci kattan düştü

20.11.2021 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da, 5'inci katta bulunan evlerinin balkonundan düşen Suriyeli Hamza Ettun (1,5) ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Hamza, tedaviye alındı.

1 buçuk yaşındaki çocuk 5'inci kattan düştü

Olay, İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Demircioğlu Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Suriye uyruklu Şadi Ettun (26), iddiaya göre, odada sobayı yakmaya çalışırken, eşi Esil Ettun (23) da evin havalanması için balkon kapısını açıp, mutfakta bulaşık yıkamaya başladı.

1'İNCİ KATTAKİ SAÇAĞA ÇARPARAK YERE DÜŞTÜ

Ettun çiftinin yalnız bıraktığı çocukları Hamza ise bu sırada balkona çıkıp, korkuluklara tırmandı. Dengesini kaybeden Hamza, 13 metre yükseklikten, evlerinin 1'inci katındaki saçağa çarparak, toprak zemine düştü.

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TEDAVİ ALTINA ALINDI

Ağır yaralanan Hamza Ettun, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Bursa
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