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1 çay kaşığı yetiyor: Yüzeyler 1 hafta toz tutmayacak!

Ev temizliğinde zeminlerin kısa sürede yeniden tozlanması can sıkabiliyor. Özellikle evcil hayvan bulunan evlerde temizlik daha da zorlaşırken, zemin uzmanından dikkat çeken bir öneri geldi. Paspas suyuna eklenen bir ürünün toz ve tüylerin yüzeye tutunmasını bir hafta kadar uzatabileceği belirtildi.

1 çay kaşığı yetiyor: Yüzeyler 1 hafta toz tutmayacak!
Çiğdem Berfin Sevinç

Ev temizliğinde yerleri silmek kadar temiz tutmak da zor olabiliyor. Özellikle evcil hayvan tüyleri, ayak izleri ve günlük kullanım nedeniyle zeminler kısa sürede kirlenebiliyor. İngiltere'de zemin uzmanı Richard McKay ise tozlanmayı azaltmaya yardımcı olabilecek bir temizlik önerisi paylaştı.

1 çay kaşığı yetiyor: Yüzeyler 1 hafta toz tutmayacak! 1

PASPAS SUYUNA ÇAMAŞIR YUMUŞATICISI EKLEYİN

Zemin şirketi Sprung'un Genel Müdürü Richard McKay, paspas suyuna az miktarda çamaşır yumuşatıcısı eklenmesini önerdi.

Uzmanın önerisine göre 1 litre ılık suya 1-2 çay kaşığı çamaşır yumuşatıcısı eklenerek temizlik yapılabiliyor. McKay, bu yöntemin yüzeyde statik elektriği azaltan ince bir tabaka bırakabileceğini ve böylece toz, kir ve tüylerin zemine tutunmasını 1 hafta kadar öteleyebileceğini belirtti.

1 çay kaşığı yetiyor: Yüzeyler 1 hafta toz tutmayacak! 2

HER ZEMİNDE KULLANMAYIN

Çamaşır yumuşatıcısı her zemin türü için uygun olmayabilir. Bazı yüzeylerde kalıntı bırakabilen ürün, zeminin kayganlaşmasına da neden olabilir. Bu nedenle özellikle ahşap ve laminat parkelerde kullanılmadan önce üreticinin temizlik talimatlarının kontrol edilmesi gerekiyor.

Zeminleri temizlerken fazla su kullanmamak da önem taşıyor. Uzman, ahşap, laminat ve vinil yüzeylerin hafif nemli bir paspasla silinmesini öneriyor. Fazla su, bazı zeminlerde şişme ve hasara yol açabiliyor.

1 çay kaşığı yetiyor: Yüzeyler 1 hafta toz tutmayacak! 3

SİRKE DE ÖNERİLER ARASINDA

Zemin temizliğinde alternatif arayanlar için beyaz sirke de öneriliyor. Uzmanın paylaştığı yöntemde bir çay kaşığı beyaz sirke birkaç damla uçucu yağla karıştırılıyor.

Ancak sirke her yüzeyde kullanılmamalı. Mermer ve doğal taş gibi hassas malzemelere zarar verebildiği için bu tür zeminlerde tercih edilmemesi gerekiyor. Ahşap ve laminat yüzeylerde de üreticinin önerileri dikkate alınmalı.

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Anahtar Kelimeler:
temizlik yumuşatıcı toz
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