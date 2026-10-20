1 çay kaşığı yetiyor: Yüzeyler 1 hafta toz tutmayacak!

Ev temizliğinde yerleri silmek kadar temiz tutmak da zor olabiliyor. Özellikle evcil hayvan tüyleri, ayak izleri ve günlük kullanım nedeniyle zeminler kısa sürede kirlenebiliyor. İngiltere'de zemin uzmanı Richard McKay ise tozlanmayı azaltmaya yardımcı olabilecek bir temizlik önerisi paylaştı.

PASPAS SUYUNA ÇAMAŞIR YUMUŞATICISI EKLEYİN

Zemin şirketi Sprung'un Genel Müdürü Richard McKay, paspas suyuna az miktarda çamaşır yumuşatıcısı eklenmesini önerdi.

Uzmanın önerisine göre 1 litre ılık suya 1-2 çay kaşığı çamaşır yumuşatıcısı eklenerek temizlik yapılabiliyor. McKay, bu yöntemin yüzeyde statik elektriği azaltan ince bir tabaka bırakabileceğini ve böylece toz, kir ve tüylerin zemine tutunmasını 1 hafta kadar öteleyebileceğini belirtti.

HER ZEMİNDE KULLANMAYIN

Çamaşır yumuşatıcısı her zemin türü için uygun olmayabilir. Bazı yüzeylerde kalıntı bırakabilen ürün, zeminin kayganlaşmasına da neden olabilir. Bu nedenle özellikle ahşap ve laminat parkelerde kullanılmadan önce üreticinin temizlik talimatlarının kontrol edilmesi gerekiyor.

Zeminleri temizlerken fazla su kullanmamak da önem taşıyor. Uzman, ahşap, laminat ve vinil yüzeylerin hafif nemli bir paspasla silinmesini öneriyor. Fazla su, bazı zeminlerde şişme ve hasara yol açabiliyor.

SİRKE DE ÖNERİLER ARASINDA

Zemin temizliğinde alternatif arayanlar için beyaz sirke de öneriliyor. Uzmanın paylaştığı yöntemde bir çay kaşığı beyaz sirke birkaç damla uçucu yağla karıştırılıyor.

Ancak sirke her yüzeyde kullanılmamalı. Mermer ve doğal taş gibi hassas malzemelere zarar verebildiği için bu tür zeminlerde tercih edilmemesi gerekiyor. Ahşap ve laminat yüzeylerde de üreticinin önerileri dikkate alınmalı.