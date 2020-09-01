1 Eylül Dünya Barış Günü neden kutlanıyor? 1 Eylül Dünya Barış Günü'nün hikayesi nedir? 1-21 Eylül Dünya Barış Günü mesajları!

İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasına neden olan olay,1 Eylül 1939'da Nazi ordularının Polonya'yı saldırarak 20. yüzyılın en kanlı savaşını başlatmasıyla ve milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesiyle başladı. 1 Eylül Dünya Barış Günü hikayesi dünyada barışın önemini bir kez daha hatırlatmak, İkinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden milyonlarca kişi ve sakat kalan kişileri hatırlatmak amacıyla her yıl kutlanır. 1 Eylül Dünya Barış Günü tarihi detaylı olarak şu şekilde...
Varşova Paktı ve Eskiden Sovyetler Birliği üyesi olan ülkelerin kararı ile Almanya'nın 20. yüzyılın en kanlı olayını başlatarak, Polonya'ya 1 Eylül 1939'da saldırdığı günü barış içinde bir dünya görevini hatırlatmak için Dünya Barış Günü ilan etti. Dünyada bazı ülkeleri Dünya Barış Günü'nü 1 Eylül'de kutlarken bazıları da 21 Eylül'de kutlamaktadır. Neden Dünya Barış Günü 21 Eylül'de kutlanır?
Hem 1 Eylül hem de 21 Eylül'ün Dünya Barış Günü olmasının nedeni nedir? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1981’deki 57. birleşiminde, “Genel Kurul’un açılış günü olan her eylülün üçüncü salı gününü”nü “Uluslararası Barış Günü” ilan etmiştir. Yıllar sonra Genel Kurul'un 7 Eylül 2001 tarih ve A/RES/55/282 sayılı kararı ile 21 Eylül'ü Barış Günü olarak kabul edilmiştir.
Dünya çapındaki çatışmaları ve savaşları engellemek isteyen Birleşmiş Milletler, Barış Günü'nü 21 Eylül ilan ederek her yıl bunu hatırlatmayı ve insanları bilinçlendirmeyi amaçlıyor. Bu yüzden her yıl düzenli olarak 21 Eylül’de, Birleşmiş Milletler Merkezi’ndeki “Barış Çanı” çalınıyor. 21 Eylül tarihine özel olarak çalan Barış Çanı, milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesi anısına Japonya tarafından dünyanın tüm kıtalarından çocukların gönderdikleri bozuk paralardan yapıldı. Ayrıca bozuk paradan tasarlanan çanın üzerine; “Çok Yaşa Mutlak Barış” yazısı kazındı.
1 ya da 21 Eylül'de sevdiklerine ya da yakınlarına Barış Günü mesajı göndermek, sosyal medyadan Dünya Barış Günü'nü kutlamak isteyenler için, 1 Eylül Dünya Barış Günü mesajları ve resimli Dünya Barış Günü mesajları haberimizde...
Ne yeşil bir zeytin dalı gibi baharlık ne de bir güvercin kanadı gibi hafiftir barış, bir bebeğin gülüşü gibi aydınlık aşk kadar güçlüdür barış 1 Eylül Dünya Barış Günü Kutlu olsun.
“Dağlar, insanlar ve hatta ölüm bile yorulduysa, şimdi en güzel şiirdir barış..”
Dünya barışı için Renk, Dil, Irk demeden Halaya hep birlikte Tutuşalım ..
Çocuklara bırakacağımız en değerli miras BARIŞ'tır.
“Anne çiçeklere bak ne güzel. Şarkılar ne güzel. İnsanları seviyorum Yaşamayı seviyorum… Çok seviyorum!”
Irk, din, dil, fikir, zevk ve sınıf farklılıklarımızın gerçek zenginliğimiz olduğunu unutmadan saygı, sevgi, anlayış ve hoşgörü içinde bir gelecek adına 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun…
“Türkler bütün medeni milletlerin dostudurlar.”
Çocuğun gördüğü düştür barış. Ananın gördüğü düştür barış. Ağaçlar altında sevdalıların sevda sözleridir barış.
1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutlar, tüm dünya mazlumlarının barış ve huzur içinde uyanacağı bir gelecek dileriz.
Yurtta sulh, Cihanda sulh. / Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK
Gülümsemenin dili, dini, ırkı yoktur. Tüm insanlar aynı dilde gülümser. Kimsenin gülüşü solmasın 1 Eylül Dünya BarışGünü
“Yurtta sulh, Cihanda sulh” ilk defa Mustafa Kemal Atatürk tarafından 20 Nisan 1931'de dile getirilmiştir…Bu duygularla 1 Eylül Dünya Barış Günü Kutlu olsun.
‘Barış mutlak Barış' Şartsız şurtsuz, amasız lakinsiz, derhal şimdi Barış. Merhaba Dostlar Savaşsız sömürüsüz, huzurun ve barışın olduğu güzel bir dünya dileğiyle, 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun.
Ekmeği konuşalım Sonra barışı Üstüne bir de çocukları öpelim Olmuşken tam olsun
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