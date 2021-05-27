HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 1 Haziran'da normalleşme nasıl olacak? İşte ayrıntılar

1 Haziran'da normalleşme nasıl olacak? İşte ayrıntılar

27.05.2021 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Haziran sonrası başlayacak normalleşmeye az bir süre kala normalleşmenin nasıl olacağına dair çalışmalar ortaya çıkmaya başladı. Gelen bilgilere göre sahillerde, parklarda, bahçelerde kişiler arası iki metre şartıyla vatandaşlar maskesiz oturulabilecek veya dolaşabilecek.

1 Haziran'da normalleşme nasıl olacak? İşte ayrıntılar

Koronavirüsle mücadele kapsamında 17 Mayıs'ta başlayan kademeli normalleşme 1 Haziran'da sonra eriyor. Türkiye, 1 Haziran itibarıyla normalleşme başlayacak. Gözler, önümüzdeki hafta yapılması planlanan kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı kararlara çevrildi.

"HAZİRAN AYINDA NORMALLŞEMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada "Haziran ayında yoğun bir aşılama kampanyası yürüterek, ülkemiz genelinde normalleşmeyi temin etmeyi hedefliyoruz." diye konuşmuştu.

NORMALLEŞME NASIL OLACAK?

1 Haziran'a az bir süre kala normalleşmeye ilişkin çalışmalar da ortaya çıkmaya başladı. Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre vakalarda düşüş sürdüğü takdirde; kafe ve restoranlar kişi sınırlamasıyla açılacak. İlk etapta açık alanlarda düğünlere daha sonra da kapalı düğün salonlarına izin verilecek. Sahillerde, parklarda, bahçelerde kişiler arası iki metre şartıyla vatandaşlar maskesiz oturulabilecek veya dolaşabilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
HSK kararı Resmi Gazete'deHSK kararı Resmi Gazete'de
Yaptığı anonsla izleyenleri güldürdüYaptığı anonsla izleyenleri güldürdü
Anahtar Kelimeler:
maske Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı normalleşme

En Çok Okunan Haberler

UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Villarreal oldu, Galatasaray üzüldü

UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Villarreal oldu, Galatasaray üzüldü

Biden'dan talimat: Bayrakları yarıya indirin

Biden'dan talimat: Bayrakları yarıya indirin

Mısır'ın, İsrail ve Filistin yönetimini görüşmelere çağırdığı duyuruldu

Mısır'ın, İsrail ve Filistin yönetimini görüşmelere çağırdığı duyuruldu

Milyarder sevgilisiyle aşk pozu! "Hediyem ve geleceğim"

Milyarder sevgilisiyle aşk pozu! "Hediyem ve geleceğim"

Genç kız tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Genç kız tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Filistin topraklarındaki sağlık koşullarına ilişkin karar tasarısı kabul edildi

Filistin topraklarındaki sağlık koşullarına ilişkin karar tasarısı kabul edildi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi dahil 5 şüpheli "rüşvet" iddiasıyla gözaltına alındı

Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi dahil 5 şüpheli "rüşvet" iddiasıyla gözaltına alındı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yarı çıplak kişiyi gören telefona sarıldı! Kendini böyle savundu

Yarı çıplak kişiyi gören telefona sarıldı! Kendini böyle savundu

Erkam Yıldırım'dan Sedat Peker hakkında suç duyurusu

Erkam Yıldırım'dan Sedat Peker hakkında suç duyurusu

Sosyal medyadan tanıştı, dehşeti yaşadı

Sosyal medyadan tanıştı, dehşeti yaşadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.