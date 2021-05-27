1 Haziran'da normalleşme nasıl olacak? İşte ayrıntılar

Koronavirüsle mücadele kapsamında 17 Mayıs'ta başlayan kademeli normalleşme 1 Haziran'da sonra eriyor. Türkiye, 1 Haziran itibarıyla normalleşme başlayacak. Gözler, önümüzdeki hafta yapılması planlanan kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı kararlara çevrildi.

"HAZİRAN AYINDA NORMALLŞEMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada "Haziran ayında yoğun bir aşılama kampanyası yürüterek, ülkemiz genelinde normalleşmeyi temin etmeyi hedefliyoruz." diye konuşmuştu.

NORMALLEŞME NASIL OLACAK?

1 Haziran'a az bir süre kala normalleşmeye ilişkin çalışmalar da ortaya çıkmaya başladı. Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre vakalarda düşüş sürdüğü takdirde; kafe ve restoranlar kişi sınırlamasıyla açılacak. İlk etapta açık alanlarda düğünlere daha sonra da kapalı düğün salonlarına izin verilecek. Sahillerde, parklarda, bahçelerde kişiler arası iki metre şartıyla vatandaşlar maskesiz oturulabilecek veya dolaşabilecek.

