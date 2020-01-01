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  4. 1 Ocak 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula! İkramiye devretti

1 Ocak 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula! İkramiye devretti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 22:59 | Son Güncelleme

Sayısal Loto oyununun 1284'üncü çekilişi yapıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 476 bin 811,92 liralık ikramiye devretti. İşte MPİ, 1 Ocak 2020 Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

1 Ocak 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula! İkramiye devretti

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 13, 25, 32, 33, 34 ve 49 olarak belirlendi.

1 OCAK SAYISAL LOTO SONUÇLARI

sayisal

İKRAMİYE DEVRETTİ

Sayısal Loto oyununun 1284'üncü çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 476 bin 811,92 lira tutarındaki ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 76 kişi 7 bin 127 lira 5'er kuruş, 4 bilen 5 bin 49 kişi 81 lira 25'er kuruş ve 3 bilen 93 bin 817 kişi de 11 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.

(AA)

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