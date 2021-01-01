1 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

1 Ocak 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 212 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 12 203 oldu.

14 110 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 2 milyon 114 bin 760'a yükseldi.

Toplam test sayısı 24 milyon 662 bin 670'e ulaştı. Toplam vaka sayısı 2 milyon 220 bin 855, vefat sayısı 21 bin 93, ağır hasta sayısı 3 bin 891 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 36,2, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

1 OCAK 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

BAKAN KOCA'NIN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 1.908 hastamız var. Aktif vaka sayısı, ağır hasta sayısı düşmeye devam ediyor. Kayıplarımızda düşme eğilimi başladı. Ağır hasta sayısındaki azalışa bağlı olarak kayıplarımız azalacak. Salgının yıkıcı etkisinin azalacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.