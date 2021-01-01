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1 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

01.01.2021 19:29 | Son Güncelleme:
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1 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 212 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 12 203 oldu. Bakan Koca paylaşımda, "Kayıplarımızda düşme eğilimi başladı. Ağır hasta sayısındaki azalışa bağlı olarak kayıplarımız azalacak." dedi. İşte 1 Ocak 2021 koronavirüs tablosunda son durum...

1 Ocak 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 212 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 12 203 oldu.

14 110 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 2 milyon 114 bin 760'a yükseldi.

Toplam test sayısı 24 milyon 662 bin 670'e ulaştı. Toplam vaka sayısı 2 milyon 220 bin 855, vefat sayısı 21 bin 93, ağır hasta sayısı 3 bin 891 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 36,2, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

1 OCAK 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

1 OCAK

BAKAN KOCA'NIN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 1.908 hastamız var. Aktif vaka sayısı, ağır hasta sayısı düşmeye devam ediyor. Kayıplarımızda düşme eğilimi başladı. Ağır hasta sayısındaki azalışa bağlı olarak kayıplarımız azalacak. Salgının yıkıcı etkisinin azalacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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31 ARALIK 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (31 Aralık 2020) koronavirüs nedeniyle 239 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 14 bin 389 olarak açıklanmıştı.

31 ARALIK

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