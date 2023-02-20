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  4. 10 bin İstanbullu tehlikede! İBB harekete geçti, ilk bina yıkıldı: Kira yardımı 3 katına çıktı, ev sahibi ve kiracılara 4 bin 500 TL

10 bin İstanbullu tehlikede! İBB harekete geçti, ilk bina yıkıldı: Kira yardımı 3 katına çıktı, ev sahibi ve kiracılara 4 bin 500 TL

20.02.2023 06:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından gözlerin endişeyle çevrildiği İstanbul'da binaların sağlamlığıyla ilgili çalışmalar hız kazandı. "318 bina deprem olmasa bile her an çökebilir" sözleriyle dikkat çeken İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe, yeni açıklamalarda bulundu. 10 bin vatandaşın tehlike altında olduğunu belirten Gökçe, ilk binanın yıkımını Avcılar'da yaptıklarını söyledi. Kira yardımını da 3 katına çıkardıklarını belirten Gökçe, 4500 TL'yi kiracılara da verdiklerini söyledi.

10 bin İstanbullu tehlikede! İBB harekete geçti, ilk bina yıkıldı: Kira yardımı 3 katına çıktı, ev sahibi ve kiracılara 4 bin 500 TL

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe, İstanbul'da denetlemeler sonrası yıkılacak ve güçlendirilecek binaların çalışmalarını anlattı. Katıldığı Show Haber canlı yayınında önemli ifadeler kullanan Gökçe, 1999 depreminin ardından yapılan analizlerde İstanbul'da çok sayıda okulun yenilendiğini söyledi. Yenilenmemiş okullar için de kötü durumdaki okullar için vilayet makamı böyle bir karar alındığını burada asıl muhatabın da Bakanlık olduğunu belirtti.

"318 BİNA DEPREM OLMASA BİLE HER AN ÇÖKEBİLİR"

"318 bina deprem olmasa bile her an çökebilir" sözlerine de açıklık getiren Gökçe, "Yaklaşık 3,5 yıldır İBB hızlı bina taraması adı verilen bir yöntemle binaların depreme karşı güvenliği için bir analiz yapmaya çalışıyor. İBB ekipleri 2019'un sonbahar aylarından bu yana yaklaşık 107 bin binayı incelemek için gitti, ne yazık ki sadece 29 bin 700 bina bu analiz için ekiplere izin verdi. Vatandaşlar böyle bir analiz yapıldığında bina değerinin düşeceğini ve alım satım işlemlerinde bir kayıp yaşayacaklarını düşünüyorlar." dedi.

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BİN 525 BİNA YÜKSEK RİSK ALTINDA

29 bin 700 binadan bin 525 tanesinin risk grubu yüksek ve olası bir depremde yıkılabileceğini belirlediklerini söyleyen Gökçen, 318 binanın ise durduğu yerde çökebileceğini yeniden belirtti.

10 BİNİ AŞKIN İSTANBULLU TEHLİKEDE

Bu binalarda 3 bin 999 hane ve 10 bini aşkın vatandaşın yaşadığının altını çizen Gökçen, İBB olarak bu binaları boşaltabilmek için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını söyledi.

15-20 GÜN ÖNCE İLK BİNA YIKILDI, EV SAHİPLERİ VE KİRACILARA 4500 TL'LİK KİRA YARDIMI

İBB olarak verilen yıkılacak evler için verilecek kira yardımının 3 kat daha fazla olmasına karar verdiklerini açıklayan Gökçe, "Mevzuat sadece ev sahiplerine verilmesine izin verirken, biz kiracılara da kira yardımı vermeye karar verdik. Bunun ilk örneğini de 15-20 gün önce Avcılar'da ilk binayı yıkarak kira yardımı olarak da 4 bin 500 TL verip hayata geçirdik. Şimdi ikinci adımı Kartal'da yapmayı planlıyoruz." dedi.


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deprem İstanbul ibb

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