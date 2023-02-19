SON DAKİKA | AFAD açıkladı: Depremde can kaybı 41 bini aştı

Son dakika haberi: Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depreme ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yeni bir açıklama geldi. AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 41 bin 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
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