10 dakikada 75 sosisli sandviç yedi!

2020 Nathan’s Hot Dog Eating Contest, 4 Temmuz’da gerçekleşti. Bu yılki yarışmanın galibi olan Joey Chestnut’ın tam 13 galibiyeti daha bulunuyor. Chestnut, 10 dakikada 75 sosisli sandviç yiyerek, aynı sürede sadece 42 tane yiyebilen rakibi Darron Breeden’ı geride bıraktı. Chestnut yediği 75 sosisli ile, 2018’deki 74 sosisli sandviç rekorunu da kırmış oldu.

Kadınlar kategorisinde yedi kez birincilik kazanan Miki Sudo ise 48.5 tane sosisli sandviç yiyerek ünvanını elinde tutmayı başardı. Sudo, yalnızca yarışmayı kazanmakla kalmayıp kadınlar kategorisinde en çok sosisli sandviç yiyen kişi ünvanını da kazandı.

New York’ta gerçekleşen yarışma koronavirüs nedeniyle geçen yıllardan biraz daha farklı yapıldı. İlk kez iç mekanda yapılan yarışmaya, pandemi nedeniyle seyirci alınmadı. Yarışmacılar ayrı bölmelere alınırken, sosisli sandviç yapan görevliler ise maske taktı.

Kadınlar kategorisinde şampiyon olan Miki Sudo ise açık alanda yarışmayı tercih ettiğini söylese de, yine de ünvanını elinde tutmayı başardı. Pandemi nedeniyle izleyicilere izin verilmemesi hakkında Sudo “Bizi evde izleyen herkesin burada olmasını dilerdim. Ama bizi oturma odalarınızdan desteklemeyi sürdürdüğünüz için teşekkür ederim” dedi. Sudo, kazandığı galibiyetle ilgili harika hissettiğini söyledi.