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  4. 10 dakikada 75 sosisli sandviç yedi!

10 dakikada 75 sosisli sandviç yedi!

İLGİNÇ HABERLER  | 06.07.2020 11:34 | Son Güncelleme

75 tane sosisli sandviçi 10 dakikada yiyen bir adam, dünya rekoru kırarak inanılmaz bir işe imza attı.

10 dakikada 75 sosisli sandviç yedi!

2020 Nathan’s Hot Dog Eating Contest, 4 Temmuz’da gerçekleşti. Bu yılki yarışmanın galibi olan Joey Chestnut’ın tam 13 galibiyeti daha bulunuyor. Chestnut, 10 dakikada 75 sosisli sandviç yiyerek, aynı sürede sadece 42 tane yiyebilen rakibi Darron Breeden’ı geride bıraktı. Chestnut yediği 75 sosisli ile, 2018’deki 74 sosisli sandviç rekorunu da kırmış oldu.

Kadınlar kategorisinde yedi kez birincilik kazanan Miki Sudo ise 48.5 tane sosisli sandviç yiyerek ünvanını elinde tutmayı başardı. Sudo, yalnızca yarışmayı kazanmakla kalmayıp kadınlar kategorisinde en çok sosisli sandviç yiyen kişi ünvanını da kazandı.

joey_chestnut

New York’ta gerçekleşen yarışma koronavirüs nedeniyle geçen yıllardan biraz daha farklı yapıldı. İlk kez iç mekanda yapılan yarışmaya, pandemi nedeniyle seyirci alınmadı. Yarışmacılar ayrı bölmelere alınırken, sosisli sandviç yapan görevliler ise maske taktı.

miki_sudo

Kadınlar kategorisinde şampiyon olan Miki Sudo ise açık alanda yarışmayı tercih ettiğini söylese de, yine de ünvanını elinde tutmayı başardı. Pandemi nedeniyle izleyicilere izin verilmemesi hakkında Sudo “Bizi evde izleyen herkesin burada olmasını dilerdim. Ama bizi oturma odalarınızdan desteklemeyi sürdürdüğünüz için teşekkür ederim” dedi. Sudo, kazandığı galibiyetle ilgili harika hissettiğini söyledi.

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Yarışmada 75 sosisli sandviç yiyerek aynı zamanda 21.750 kalori alan Joey Chestnut, yarışmanın zor geçtiğini belirterek, yarışmanın başında kazanacağını bildiğini söyledi ve “Çok çılgın bir yıl oldu. Ama rekor kırabildiğim için mutluyum” dedi.


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