10 Kasım günlük burç yorumları! Kıskançlık ve hırsla hareket etmeyin

Balık burcu kendisini aşağı çeken insanlarla arasına mesafe koyabilir. Akrep burcunun kendi hakkını korumaya özen göstermesi gerekli. İşte Astrolog Merve Rençber’den Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burçlarının günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün Ay Kova burcunda ilerliyor. Gün içinde finansal konularda akılcı hesaplamalar yapmakla ilgilenebilirsiniz. Krediler, ödemeler, aylık kazançlarla ilgili gündemler olabilir. Finansal anlaşmalar, ortaklıklar içine girebilirsiniz. Satışlardan kazançlar olabilir.

BOĞA

Bugün Ay Kova burcunda ilerliyor. Gün içinde iş ve özel hayatınızda anlaşmalar yapabilir, önemli konuşmalar ve görüşmeler gerçekleştirebilirsiniz. Her türlü ikili ilişkide ortak çıkarları gözetmek, adaletli olmak önemli olacaktır. Kıskançlık ve hırsla hareket etmeyin.

İKİZLER

Bugün Ay Kova burcunda ilerliyor. Gün içinde iletişim trafiğiniz artabilir. Sorumluluklarınızı ve görevlerinizi başarıyla yerine getirebilirsiniz. Daha iş bitirici olacağınız bir gün. Akıl ve mantıkla hareket etmek sizin için önem kazanıyor.

YENGEÇ

Bugün Ay Kova burcunda ilerliyor. Gün içinde aşk ilişkilerinizde açık bir konuşma, duygu ve düşüncelerin itirafı gündeme gelebilir. Beklentilerinizi karşınızdakilere sunabilir veya imalarda bulunabilirsiniz. İç dünyanızda yüksek duygular hakim olabilir.

ASLAN

Bugün Ay Kova burcunda ilerliyor. Gün içinde ilişkiler, partnerlikler ve ortaklıklar gündemde olacaktır. Bazı ilişkilerinizde netleşmeler yaşanacaktır. Yaşamınızın bir alanında bir dönem kapanışa gidecek ve yeni bir sürece doğru adımlar atacaksınız.

BAŞAK

Bugün Ay Kova burcunda ilerliyor. Gün içinde iş hayatı ve sorumluluklar ön planda olabilir. Görevlerinizi başarıyla tamamlayabilir, güne dair planlarınızda daha sağlam sonuçlar elde edebilirsiniz. İş görüşmeleri yapabilir, toplantılara katılabilirsiniz.

TERAZİ

Bugün Ay Kova burcunda ilerliyor. Gün içinde aşk ilişkileriniz, duygusal paylaşımlar, ilişkilerde emek ve efor sabretme konuları ön planda olabilir. Duygusal birlikteliklerinizde güven ve somut çabalar görmek isteyebilirsiniz.

AKREP

Bugün Ay Kova burcunda ilerliyor. Gün içinde kendi bildiğiniz yoldan ilerlemek ile ailenizin, sevdiklerinizin sizden beklentileri arasında kalabilir; bir seçim yapabilirsiniz. Alma-verme dengenizi korumaya ve kendi hakkınızı korumaya özen gösterin.

YAY

Bugün Ay Kova burcunda ilerliyor. Gün içinde iş görüşmeleri yapabilir, iş başvurularınızdan yanıtlar alabilirsiniz. İş seyahatleri gündeme gelebilir. Kısa süreli eğitimler almak için araştırma içine girebilirsiniz. Fanatik düşünceler içinde olmamaya çalışın.

OĞLAK

Bugün Ay Kova burcunda ilerliyor. Gün içinde finansal konularda güvende olma ihtiyacınız artabilir. İsteklerinizde daha ısrarcı olabilirsiniz. Yüklü, pahalı bir satın alım gerçekleştirebilir, zorunlu ödemelerinizi yapabilirsiniz.

KOVA

Bugün Ay Kova burcunda ilerliyor. Gün içinde iş hayatı, kariyer hedefleri, hayatınızdaki mevcut sorumluluklar sizin için ön planda olacaktır. Gün içinde önemli işlerinizi tamamlayabilir ve rahatlama yaşayabilirsiniz. Mükemmeliyetçiliğin sizi aşağı çekmesine izin vermeyin.

BALIK

Bugün Ay Kova burcunda ilerliyor. Gün içinde geçmiş ve geleceğin ön planda olduğunu görebilir, anda kalmaktan ziyade geçmişe ve gelecek planlarına gidebilirsiniz. Sizi aşağıya çeken bazı konulardan uzaklaşabilir, bazı insanlara sınır koyabilirsiniz.



