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  4. 10 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saatlik aramanın ardından ormanda böyle bulundu! Pijamalarıyla kıvrılarak uyuyordu... Kurtarma operasyonu anbean kaydedildi

10 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saatlik aramanın ardından ormanda böyle bulundu! Pijamalarıyla kıvrılarak uyuyordu... Kurtarma operasyonu anbean kaydedildi

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
24.09.2024 10:59
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Louisiana eyaletinde kaybolan 10 yaşındaki bir kız çocuğu 24 saatlik arama-kurtarma çalışmalarının ardından bulundu. Termal görüntüleme drone'u kullanılarak gerçekleştirilen çalışmada 10 yaşındaki kız çocuğu ormanlık alanda pijamalarıyla uyurken bulundu.

10 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saatlik aramanın ardından ormanda böyle bulundu! Pijamalarıyla kıvrılarak uyuyordu... Kurtarma operasyonu anbean kaydedildi

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Louisiana eyaletinde kaybolan 10 yaşındaki Peyton Saintignan isimli bir çocuk ailesinin evinden ayrıldı ve en son Dubberly köyündeki ormanlık alana doğru yürürken görüldü. Peyton'ın ailesinin kayıp olduğunu bildirmesinden birkaç saat sonra polis yoğun bir arama çalışması başlattı. Kayıp kızı bulmak için ormanda arama yapan aileye yüzlerce gönüllü de yardım etti.

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SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI ATTILAR

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Ormanlık alanda gerçekleştirilen arama-kurtarma çalışmalarında termal görüntüleme donanımlı drone'lar kullanıldı. İnsansız hava aracından çekilen kuşbakışı görüntülerde, Peyton'ın hala mavi pijamalarıyla çamurun üzerinde huzurlu bir şekilde uyurken gördü. Görüntülerin devamında kurtarma ekibinden bir üye Peyton'un yanına gitti ve küçük adamı görünce ona sımsıkı sarıldı.

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Kızın bulunmasına ve rahatlamış anne ve babasına geri götürülmesine yardım eden memurlardan biri de Webster Parish Şerifi Jason Parker basına yaptığı açıklamasında, "Pazar sabahı erken saatlerde bir patika kamerasının onu kaydettiği yerden yaklaşık 300 metre uzakta, yoğun ormanın içindeydi. Onu bulduğumuzda uyuyordu. Acil servise kontrol ettirdik ve iyi durumda. Sadece karnı aç. Hepimizin bu olayın mutlu bir şekilde sona ermesinden ne kadar heyecan duyduğumuzu anlatamam. Bugün birçok dua kabul oldu." ifadelerini kullandı.

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