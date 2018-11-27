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10 yıldır gözü gibi bakıyor! Ayda 600 lira harcıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 27.11.2018 11:08 | Son Güncelleme

Bayburt'daki Armutlu köyünde Pala Dayı lakabıyla anılan Bayram Aslan, sakallarını 12 yıldır kesmiyor. Aslan, uzunluğu 1 metreye ulaşan bıyıklarına gözü gibi bakıyor. En uzun bıyıklı adam kategorisinde Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanan Pala Dayı, bıyıkları için ayda 600 lira harcıyor.

Masrafına rağmen bakmaktan vazgeçmediği bıyıklarıyla rekorlar kitabına girmeyi amaçlayan Pala Dayı, bu yolda ilerleyebilmek için pasaport dahi almayı planlıyor. Alacağı pasaportla yurt dışındaki yarışmalara katılabilmek için başvuru yapacağını söyleyen Bayburtlu Pala Dayı'nın en büyük hayali yurt dışında Türkiye'yi temsil etmek.

1 metrelik bıyıkları ile Guinness Rekorlar Kitabı'na aday

Bayburt'un Armutlu köyünde yaşayan 'Pala dayı' lakaplı Bayram Aslan'ın 12 yıldır kesmediği bıyıkları 1 metreye ulaştı. Bıyıklarına özenle bakan Aslan, en uzun bıyıklı adam kategorisinde Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor.
Bayburt’un Armutlu köyünde yaşayan ‘Pala dayı’ lakaplı Bayram Aslan uzattığı bıyıklarını 12 yıldır kesmiyor. 1 metreye ulaşan bıyıklarına badem yağı ve sprey kullanarak özenle bakan Aslan, bıyıklarına ayda yaklaşık 600 lira harcıyor.
En uzun bıyıklı adam kategorisinde Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanan Aslan, başvuru için gerekli evraklarını hazırlıyor. Yolda yürürken sokaklarda ilgi odağı olan Bayram Aslan, vatandaşların selfie teklifleri ile karşılaşıyor.

'BAKIMLARI ÇOK MASRAFLI'

'BAKIMLARI ÇOK MASRAFLI'
Bıyıklarını 12 yıldır hiç kesmediğini ifade eden Bayram Aslan, “Bıyıklarımın bakımı çok zor. Bakım masrafı ayda 600-700 lirayı buluyor. Badem yağı ve sprey kullanıyorum. Sokakta tepki gösterenler de ilgi gösterenler de var. Gerek yurttan gerek yurt dışından bıyıklarımı merak edip ziyaretime gelenler bile oldu. 1 metreyi geçtiler. Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek istiyorum. Başvuru için hazırlıklara başladım. Pasaportumu alıp serbestçe yurtdışında yarışmalara gitmek için başvurularımı yapacağım. Türkiye’yi ve Bayburt’u dünyada temsil etmek istiyorum” dedi.
Bayram Aslan’ın kuaförü Burak Şık da "Pala dayımız yıllardır bize gelir. 10 yıldır onun bıyıklarına bakım yapıyoruz. Özellikle şehir dışından onun bıyıklarını görmeye gelen insanlar olduğu şahit oluyoruz" diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Guinness Rekorlar Kitabı Bayburt armutlu

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