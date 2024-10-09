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  4. 1000 İsviçre Frangı bozduran vatandaş karşılığında aldığı paraya inanamadı! 4 deste para verdiler: Tam 40 bin TL

1000 İsviçre Frangı bozduran vatandaş karşılığında aldığı paraya inanamadı! 4 deste para verdiler: Tam 40 bin TL

09.10.2024 09:39
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
09.10.2024 09:39
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Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcıların ilgisini çekti. 1000 İsviçre Frangı bozduran vatandaş karşılığında 4 deste para aldı. 1000 İsviçre frangıyla kuyumcuya giden bir vatandaş karşılığında 40 bin TL alarak döndü.

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde 1000 İsviçre frangıyla kuyumcuya giden bir vatandaş parasını Türk lirasına çevirmek istedi. Kuyumcuya tek bir banknot veren adam karşılığında ise 40 bin TL değerinde tam 4 deste para aldı. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten çok üzüldüm" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gözlerime inanamadım" yorumunu yaptı.

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