11 Aralık Süper Loto çekilişi ne zaman yapılacak? Çekiliş sonuçları açılandı mı? Süper Loto çekiliş sorgulama

11 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Takipçisinin oldukça fazla olduğu şans oyununda bu akşam haftanın son çekilişi yapılacak. Her hafta haftanın üç günü yapılan Süper Loto çekilişinin sonuncusu bu akşam çekiliyor. 11 Aralık çekilişi saat kaçta yapılacak? Çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

11 ARALIK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bu akşam 21.30'da yapılacak olan çekiliş Milli Piyango İdaresi'nin resmi web sitesinden canlı olarak yayınlanacak. Çekiliş ekranına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle

SÜPER LOTO KURALLARI NELERDİR?

Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsiniz. Kazanma oranınız oynadığınız kolon ve bildiğiniz numara sayısına göre değişiklik gösterir.Kolonları kendiniz doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir, oynayacağınız rakamı doğrudan bayiye söyleyebilir veya “Sen Seç” ile sistemden rastgele rakam seçtirebilirsiniz. Oynadığınız her kolon 4 TL’dir. 18 yaşından büyük olan herkes Süper Loto oynayabilir.

