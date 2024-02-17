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    4. 11 yıl boyunca 23. kez ehliyet sınavına girdi! Ancak 24. hakkında kazanabildi... "2012'de bir başlıyor arkadaşlar"

    11 yıl boyunca 23. kez ehliyet sınavına girdi! Ancak 24. hakkında kazanabildi... "2012'de bir başlıyor arkadaşlar"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    17.02.2024 14:55 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcıların ilgisini çekti. Tam 11 yıl boyunca 23. kez ehliyet sınavına giren bri kişi sonunda 24. hakkında ehliyetinin sahibi oldu. İsmi açıklanmayan ehliyet sahibinin tam 1 sayfa uzunluğunda yıllarda göre girdiği ehliyet sınavlarının listesi gösterildi.

    Sosyal medyadan yapılan bir paylaşımda ismi açıklanmayan bir kişinin 11 yıl boyunca 23 kez ehliyet sınavında başarısız olduktan sonra 24. hakkında ehliyetine kavuştuğu anlatıldı. Paylaşımda ehliyet sınavına giren kişinin kimliği gizli tutulurken 2012 yılından 2023 yılına kadar 23. kez ehliyet için girdiği sınavlarda başarısız olduğunu anlatıldı.

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    3 KEZ SINAV SİSTEMİ DEĞİŞTİ

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    23 kez ehliyet sınavına giren kişinin 11 yıl boyunca 3 kez sınav sistemi değişikliğine tanıklık yaptığı fark edildi. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda, "2012'de bir başlıyor arkadaşlar 2023 yılına kadar" ifadeleri yer alırken kişinin 24. hakkında ehliyetine kavuştuğu söylendi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya ehliyet sınavı
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