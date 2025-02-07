12 yaşından beri e-sigara içiyordu! Günde 50 sigaraya eşdeğer... Sonuçlarını öğrenince şoke oldu: "Çok pişmanım"

MYNET|DIŞ HABERLER Jayden Richardson, 12 yaşındayken 'uyum sağlamak' amacıyla elektronik sigara alışkanlığı edinmişti. Ancak 17 yaşına geldiğinde bunun bedelini sağlığıyla ödedi. Shropshire'da yaşayan Richardson, Ağustos ayında ailesiyle birlikte Türkiye'de tatildeyken son gün kan tükürmeye başladı ve uçakla geri döndüğünde hemen hastaneye koştu.

GÖĞSÜNDEKİ AĞRIYI CİDDİYE ALMADI

Tatili sırasında göğsünde ağrı hissetmesine rağmen bunu ciddiye almadığını belirten Richardson, "Bir önceki gece göğsümde biraz ağrı vardı ama bunu pek fazla düşünmedim. Ertesi sabah uyandım. Elektronik sigaramdan bir nefes aldım ve sanki göğsümde hafif bir öksürük varmış gibiydi. Öksürmeye başladığımda küçük kan parçaları çıktı. Bunun iyi olmadığını o dakika anladım" dedi.

Ailesinin yanına havuza indiğinde kan kusmaya başladığını belirten Richardson, "Doğrudan tuvalete gittim ve aralıksız olarak kan kusmaya başladım. Bunu görmek beni korkuttu. Travmaydı. Muhtemelen 10 dakika boyunca oldukça yoğun kan öksürerek yaşadım bunu" diye konuştu.

MİDE AĞRISI OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜLER

İngiltere'ye geri döndükten sonra daha fazla kan öksürmeye başlayan Richardson hastaneye gittiğinde doktorlar ilk başta mide ülseri olduğunu düşündü. Richardson'a akciğer röntgeni çekildi ve endoskopi sonucunda akciğerlerinde ciddi hasar olduğu ortaya çıktı.

ANNESİ İNANAMADI

Richardson'un annesi Elita doktorların bu kadar küçük yaştaki bir çocuğun akciğerindeki hasarın boyutunu görünce inanamadığını söyleyerek, "Sanırım her şeyi gözden geçiriyorlardı, onun yaşındaki bir çocuğun akciğerlerinde ciddi hasar oluşacağını düşünmüyorlardı. Bir çocukta daha önce bu kadar çok akciğer hasarı görmediğini söyledi. Korkunç. Aşırı sigra tüketimi dediklerinde şoke oldum" dedi.

Sık sık ağrı hissettiğini belirten Richardson, bir daha asla elektronik sigara kullanmayacağına yemin ederek, "Eğer sigara içmeye ilk başladığım o ana geri dönebilseydim, kendime 'onlardan birine asla dokunma' derdim. Ne kadar tehlikeli oldukları ve insan vücuduna gerçekte neler yapabilecekleri çılgınca. Bunu yaptığınızda farkına varmıyorsunuz. Sadece uzun vadede sizi etkiliyor. Ben asla birine dokunmam." ifadelerini kullandı.